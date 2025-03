Nordea Markets: Ingen rentekutt i år eller neste år.

Det kommer frem i en ny oppdatering fra sjeføkonom Kjetil Olsen og makrostrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets.

«Med arbeidsledigheten som har falt den siste tiden, og med inflasjonen som er mye høyere enn forventet og langt over målet, forsvinner behovet for å stimulere økonomien med rentekutt», heter det innledningsvis.

Inflasjonen økte til 3,6 prosent i februar, der det var ventet 1 prosentpoeng lavere. Kjerneinflasjonen økte til 3,4 prosent. Begge mål ligger langt høyere enn Norges Banks prognoser.

«Vår vurdering nå er at det ikke vil komme noen rentekutt fra Norges Bank i år eller neste år», skriver makroteamet i Nordea.



«Økonomisk boom»



Fokuset vil nå skifte mot å få ned inflasjonen til målet på 2 prosent. Bakteppet er en lav arbeidsledighet som har vært fallende i tre måneder på rad. Allerede før det overraskende inflasjonstallet for februar var Nordea på vei til å justere prognosen fra to til ett rentekutt.

Teamet påpeker at Trump-administrasjonen har økt den globale usikkerheten, men at det neppe vil endre utsiktene for Norge. Et EU som har våknet fra dvale og annonsert omfattende investeringsplaner vil være en kraftig vekstimpuls og kan skape en «økonomisk boom» i Europa, som igjen vil gi positive ringvirkninger for Norge, argumenterer Olsen og Midtgaard.

Økt kjøpekraft

Husholdningenes kjøpekraft økte kraftig i fjor. Dette vil gjentas i år, hevder økonomene.

«Lav arbeidsledighet og svært høy lønnsomhet i konkurranseutsatte, lønnsledende sektorer på grunn av den svake kronen gir fagforeningene sterk forhandlingsmakt.» Nordea mener dermed det er en klar oppside for Norges Banks lønnsvekstanslag på 4,2 prosent for i år.

Økt kjøpekraft har foreløpig ikke bunnet ut i økt forbruk, men fundamentet ligger til rette for en tydelig vekst – selv uten rentekutt.

I tillegg har boligprisene steget langt mer enn hva Norges Bank har lagt til grunn, og salget av nye boliger er betydelig opp den siste tiden.

«Dette tilsier at boligbyggingen også vil ta seg opp fremover.»

«Veksten i norsk økonomi forventes derfor å tilta fremover, selv uten rentekutt. Dette vil holde arbeidsledigheten lav. Kjerneinflasjonen vil sannsynligvis holde seg rundt eller over 3 prosent store deler av de neste to årene. I et slikt scenario forsvinner begrunnelsen for rentekutt.»