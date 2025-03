Den 76 år gamle Bernard Arnault kan bli værende som leder av verdens største luksusgruppe, LVMH, til han fyller 85 år, dersom aksjonærene godkjenner et forslag på selskapets årlige generalforsamling den 17. april, skriver Reuters.

Investorer i LVMH, som eier anerkjente merkevarer som Louis Vuitton, Dior og Tiffany, skal stemme over en endring i selskapets vedtekter som hever aldersgrensen for styreleder og adm. direktør fra 80 til 85 år, ifølge en offisiell melding fra selskapet.

Aldersgrensen ble økt fra 75 år til 80 i 2022.

Arnault er adm. direktør, styreleder og hovedaksjonær i LVMH, sammen med sin familie, og har bygget opp sitt enorme imperium som strekker seg fra luksushoteller til motehus gjennom en rekke oppkjøp.

Ifølge Reuters har franskmannen vært styreleder siden 1989, men har ennå ikke offentlig utpekt noen etterfølger. Men alle endringer i toppledelsen blir alltid grundig undersøkt, noe som gir nytt liv til spekulasjoner om hvilken av hans fem barn som kan komme til å overta.

Barna i ledelsen

Alle Arnaults barn innehar topplederroller i konsernet. Den eldste, Delphine (49), og Antoine (47), er barn fra hans første ekteskap. Alexandre (32), Frederic (30) og Jean (26) er barn fra hans nåværende kone, Helene Mercier. Samtlige av barna, bortsett fra yngstemann, sitter i LVMH-styret, etter at Alexandre og Frédéric fikk plass i fjor.

Frédéric er, i tillegg til å sitte i styret, leder for LVMH Watches, og har med det ansvaret for kjente merker som Tag Heuer, Hublot og Zenith.

Alexandre, leder for produkt- og kommunikasjonsdelen hos smykkeforhandleren Tiffany & Co. Han har tidligere har tidligere ledet luksusbagasjeprodusenten Rimowa.

Mens Arnaults eldste, Delphine, overtok sjefsstolen for motemerket Dior – gruppens nest største merke etter Louis Vuitton – for to år siden og sitter i LVMHs lederkomité.

Antoine sluttet i fjor som sjef for skinnvaremerket Berluti for å lede familiens holdingselskap Christian Dior SE. Han er også gruppesjef for image og bærekraft.

Yngstemann Jean leder klokkeproduksjonen hos mote- og skinnvarehuset Louis Vuitton.

Arnault-familien eier over 48,6 prosent av LVMH-aksjene og har nærmere 64 prosent av stemmerettighetene.



Optimistiske meglere

På børsen i Paris er LVMH-aksjen ned 3 prosent hittil i år, og ned nesten 30 prosent det seneste året. Aksjen har likevel en del følgere, og ifølge Bloomberg har 23 av 37 analytikere som dekker selskapet en kjøpsanbefaling.

Blant de mest optimistiske er HSBC med kursmål på 888 euro pr. aksje, Kepler Cheuvreux med kursmål på 840 euro og Morgan Stanley, som har kursmål på 820 euro pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på henholdsvis 45, 37 og 34 prosent.

I tillegg kom Bernstein med en ny oppdatering torsdag hvor de roper «kjøp» og har satt kursmålet på 800 euro pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 30 prosent torsdag ettermiddag.