Fornybarkonsernet Scatec stiger 3,8 prosent. Torsdag har det meldt at det har signert en 25-årig dollardenominert kraftkjøpsavtale med Egypt Aluminium knyttet til et solenergi- og batterilagringsprosjekt i Egypt.

Observe Medical stiger 9,1 prosent på nyheten om at selskapet har mottatt nye bestillinger og nå den første store ordren fra Norden for UnoMeter Safeti Plus.

Dolphin Drilling stiger 6,6 prosent. Svelland Capital og B.O. Steen Shipping økte eierandelene sine til henholdsvis 34 og 10 prosent i forrige uke, har foreslått endringer i riggselskapets styre og nå erklært at de er «langsiktige investorer med sterk tro på selskapet og riggmarkedet».

Innen sjømat stiger trioen Lerøy Seafood, SalMar og Salmon Evolution 0,4–3,1 prosent etter å ha blitt løftet frem som favorittaksjer av DNB Markets' analysesjef Alexander Aukner. Bakkafrost faller imidlertid rundt 1 prosent.

Instabank-styret har vedtatt en ny utbyttepolitikk og foreslått et utbytte på 30,3 millioner kroner, eller 0,08 kroner pr. aksje. Aksjen er opp 1,4 prosent torsdag ettermiddag.

Like før midnatt onsdag meldte Scana at Equinor har utløst en første opsjon i en rammeavtale med en estimert verdi på opptil 450 millioner kroner. Rammeavtalen gjelder Scana-datterselskapet PSW Technology og levering av automasjon og elektriske tjenester. Scana-aksjen stiger torsdag 1,1 prosent.

Sent onsdag opplyste også BW Offshore at selskapet har inngått en avtale om å selge den flytende produksjons- og lagringsenheten (FPSO) «BW Pioneer» for 125 millioner dollar, eller 1,33 milliarder kroner, til et Murphy Oil-datterselskap. Transaksjonen innebærer en første betaling på 100 millioner dollar ved levering senere i mars, før resten gjøres opp innen utgangen av andre kvartal. Partene planlegger også å inngå en femårig drifts- og vedlikeholdskontrakt. BW Offshore-aksjen er torsdag opp rundt 3,2 prosent.

NRC Group meldte onsdag at selskapet er tildelt en jernbanekontrakt i Sverige til 238 millioner svenske kroner. Kontrakten gjelder rehabilitering og oppgradering av Nyköping stasjon. NRC-aksjen er ned 0,6 prosent.

Onsdag etter børs kom også Horisont Energi med en melding om at selskapet har inngått en ikke-bindende term sheet med et europeisk energiselskap for Barents Blue-prosjektet og salg av ammoniakk fra det planlagte rene ammoniakkanlegget i Nord-Norge. Aksjen er opp hele 45 prosent torsdag – men fortsatt ned rundt 20 prosent så langt i 2025. Seneste år er aksjen ned rundt 60 prosent.

Nel stiger nye 9,5 prosent etter et 48 prosents rally onsdag. Kursoppgangen er kommet etter at det ble kjent at Samsung kommer inn som ny hovedaksjonær i hydrogenselskapet ved å betale 353 millioner kroner for en 9,1 prosents eierandel.