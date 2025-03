JPMorgan: – Aldri sett et bilmerke miste verdi så raskt

Tesla har mistet 800 milliarder dollar i markedsverdi siden desember, samtidig som selskapet er blitt en politisk kampsak i USA, skriver Axios.

JPMorgan-analytiker Ryan Brinkman beskriver verdifallet som historisk:

«Vi sliter med å finne noe tilsvarende i bilindustriens historie, der et merke har tapt så mye verdi så raskt,» skrev Brinkman.

Elon Musks angrep på føderale myndigheter har akselerert Teslas utvikling fra et liberalt statussymbol til en stolthet for MAGA-bevegelsen. Selskapets aksjekurs har fått hard medfart på veien, skriver Axios.

Dette har utløst «Tesla Takedown»-protester i over 100 amerikanske byer. Demonstrasjonene har ført til vandalisme og voldelige angrep på Tesla-anlegg, inkludert bruk av molotovcocktailer. I Norge har man også sett tilfeller av «Tesla-skam».

Med Tesla-aksjen i fritt fall arrangerte president Donald Trump en støttekampanje for selskapet i Det hvite hus tirsdag. Han sto sammen med Musk og flere Tesla-modeller på plenen utenfor og erklærte at han ville kjøpe en Model S til sine ansatte. Han truet også med å klassifisere angrep på Tesla som innenlandsk terrorisme.

«Han har bygget et fantastisk selskap, og han burde ikke straffes for å være patriot,» uttalte Trump.

Wedbush: – Dårlig for merkevaren

Samtidig faller Tesla-salget kraftig globalt. I Tyskland er salget ned 71 prosent, mens det har stupt 45 prosent i Norge, 44 prosent i Frankrike og 44 prosent i Spania, ifølge Electrek. I USA viser registreringsdata fra S&P Global Mobility en nedgang på 11 prosent i januar.

Wedbush-analytiker Dan Ives advarer om at Teslas tilknytning til Trump og effektiviseringsetaten DOGE er skadelig for merket:

«Tesla blir et politisk symbol for Trump og DOGE, og det er en dårlig utvikling for merkevaren,» skrev Ives.

Til tross for motgangen hevder Musk at Tesla skal doble produksjonen i USA de neste to årene. Han har også store planer for selvkjørende biler og humanoide roboter, og han har varslet en selvkjørende bildelingstjeneste i Texas senere i år.

Ifølge Axios sa Musk i januar at 2025 kan bli «det viktigste året i Teslas historie».