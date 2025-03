Kraftig fall på Wall Street – Psykologien forandrer seg

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen og S&P 500 falt 0,3 prosent mens Dow Jones er ned 0,4 prosent.

Oppdatert klokken 18.35: Nasdaq har nå falt 2,2 prosent, S&P 500 er ned 1,6 prosent mens Dow Jones har falt 1,3 prosent. Det betyr at S&P 500 har korrigert ned ti prosent siden toppen i februar.

– Et nervøst marked

– Psykologien forandrer seg, og nå er det et nervøst marked med store svingninger fra dag til dag, avhengig av hvilke nyheter som kommer til markedet. Det er det ovale kontor som styrer nyhetsflyten, og investorene tolker de siste tollsignalene fra Trump, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

– Samtidig må du huske at dersom du har et langsiktig perspektiv så er mange av aksjene nå ti prosent billigere enn for noen uker siden, sier Johannesen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,4 prosent til 25,54.

«VIX-indeksen (S&P 500 Volatility Index) – ofte omtalt som fryktindeksen – har kommet noe ned de siste dagene og står nå i 24,2 poeng. Ser man på data tilbake til 1990, har denne i snitt ligget på 19,4 poeng», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Nvidia faller 0,4 prosent mens Tesla er ned 4,9 prosent.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA hadde nullvekst på månedsbasis i februar. Prisveksten i januar er samtidig revidert fra 0,4 til 0,6 prosent. På årsbasis var prisveksten i februar på 3,2 prosent, mot 3,7 prosent i januar. På forhånd var det ventet en prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Kjerne-PPI, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, var på minus 0,1 prosent på månedsbasis, mens konsensus var på 0,3 prosent.

Trump

Onsdag innførte USA en global toll på 25 prosent på stål og aluminium, og EU svarte med et mottiltak som rammet blant annet båter, whisky og motorsykler. President Donald Trump lar seg irritere og truer nå med 200 prosent toll på all vin, champagne og alkoholprodukter fra Frankrike og andre EU-land.