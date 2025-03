Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 1,5 prosent til 1.493,27 – etter tre dager på rad med fall. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,5 milliarder kroner.

Oljeprisene falt imidlertid. Mai-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 0,9 prosent til 70,31 dollar pr. fat, og ned fra 70,60 dollar ved børsslutt onsdag. Den amerikanske WTI-oljen falt 1,0 prosent til 66,98 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 2,4 prosent til 43,27 euro pr. megawattime.

Equinor steg 1,8 prosent til 259,35 kroner, Aker BP steg 2,4 prosent til 230,80 kroner og Vår Energi steg 1,8 prosent til 31,66 kroner.

Vår Energi har meddelt at produksjonsskipet «Jotun FPSO» er i rute på vei til Balder-feltet i Nordsjøen for produksjonsstart innen utgangen av andre kvartal i år.

Nordea, som har redusert oljeprisestimatet for i år fra 80 til 70 dollar fatet, har også nedjustert kursmålene for ovennevnte trio. Equinor-kursmålet er kuttet fra 315 til 290 kroner, Aker BP-kursmålet fra 350 til 300 kroner og Vår-kursmålet fra 42 til 38 kroner.

Kongsberg Gruppen steg 2,3 prosent til 1.577,00 kroner, som nest mest omsatte aksje.

DNB utmerket seg med en oppgang på 2,4 prosent til 266,40 kroner. Storbanken befinner seg nå øverst på listen over aksjene Bank of America er mest positive til sammenlignet med konsensus. BofA har et kursmål på 297 kroner for DNB-aksjen.

Flere andre finansaksjer trakk også opp torsdag, med Storebrand opp 1,8 prosent til 128,00 kroner, Gjensidige opp 2,6 prosent til 240,80 kroner og Protector Forsikring opp 3,4 prosent til 316,50 kroner. Etter de overraskende sterke norske inflasjonstallene mandag venter nå flere økonomer en betydelig oppjustering av rentebanen fra Norges Bank, skriver TDN Direkt, som videre peker på at markedet er splittet omtrent 50/50 rundt et eventuelt norsk rentekutt nå i mars.

Les også Ingen rentekutt i år eller neste år Nordea Markets: Ingen rentekutt i år eller neste år.

Blant øvrige tungvektere steg Norsk Hydro 1,7 prosent og Telenor 1,7 prosent. Rederiene BW LPG og Höegh Autoliners endte opp 3,7 og 2,4 prosent.

Dessuten steg Nel nye 11,8 prosent til 3,26 kroner etter et 48-prosents rally onsdag. Kursoppgangen er kommet etter at det ble kjent at Samsung kommer inn som ny hovedaksjonær i hydrogenselskapet ved å betale 353 millioner kroner for en 9,1 prosents eierandel.

Yara var blant tungvekterne som falt torsdag, med en kursnedgang på 1,4 prosent til 325,50 kroner.

EAM Solar markerte seg også med et kursfall på 19,8 prosent til 1,03 kroner på høy omsetning. Mandag doblet aksjen seg, trolig drevet av aksjespekulanter, før den endte flatt tirsdag og falt 8,2 prosent onsdag.

Innen sjømat steg trioen Lerøy Seafood, SalMar og Salmon Evolution henholdsvis 0,7 prosent, 1,1 prosent og 2,8 prosent etter å ha blitt løftet frem som favorittaksjer av DNB Markets' analysesjef Alexander Aukner. Bakkafrost falt imidlertid 1,0 prosent, mens Mowi steg 1,0 prosent.

Torsdagens vinner ble Horisont Energi, som steg hele 44,7 prosent til 1,70 kroner. Selskapet meldte etter børsslutt onsdag at det har inngått en ikke-bindende term sheet med et europeisk energiselskap for Barents Blue-prosjektet og salg av ammoniakk fra det planlagte rene ammoniakkanlegget i Nord-Norge.