Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Wall Street opplevde et kraftig fall torsdag, med S&P 500 som nå har nådd en offisiell korreksjon etter å ha falt 10 prosent fra rekordnoteringen i februar. Markedet har vært ustabilt i flere uker, og nye tolltrusler fra president Donald Trump har forsterket usikkerheten.

Slik ser det ut for de ledende indeksene på Wall Street i 19-tiden:

Samleindeksen S&P 500 er ned 1,04 prosent, industriindeksen Dow Jones er ned 1,09 prosent, og tek-indeksen Nasdaq synker 1,43 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er ned 0,05 prosentpoeng til 4,27 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,89 prosent til 25,90.

Volatile aksjer

Tesla-aksjen er ned 2,9 prosent, noe som markerer nok en turbulent handelsdag for elbilprodusenten. Dette kommer etter at Tesla tidligere i uken hadde sin verste dag siden 2020, før aksjen deretter hentet seg noe inn de siste to dagene.

Blant de største bevegelsene i enkeltaksjer er også American Eagle Outfitters, som faller 3,6 prosent etter å ha meldt om svakere salgsprognoser enn ventet for første kvartal. Kleskjeden forventer en nedgang i omsetningen, mens analytikerne hadde sett for seg vekst.

På den positive siden har Dollar General steget med over 4 prosent etter å ha levert sterkere enn ventet fjerdekvartalstall, med en omsetning på 10,3 milliarder dollar – over konsensusestimatet på 10,26 milliarder dollar. Konkurrenten Dollar Tree fulgte opp med en oppgang på mer enn 5 prosent.

Intel-aksjen gjør et kraftig byks på 15 prosent etter at selskapet kunngjorde at Lip-Bu Tan, tidligere CEO i Cadence Design Systems, blir ny toppsjef. Markedet tok nyheten positivt, og aksjen var en av dagens store vinnere.

Makro

På makrofronten viste nye tall at produsentprisindeksen (PPI) i USA var uendret i februar, noe som var svakere enn ventede 0,3 prosent. Samtidig ble prisveksten i januar oppjustert fra 0,4 til 0,6 prosent. På årsbasis var inflasjonen i produsentprisene 3,2 prosent, ned fra 3,7 prosent måneden før.

De nye inflasjonstallene kommer i en periode hvor markedet spekulerer i når og hvor mye den amerikanske sentralbanken (Fed) vil senke renten. Tiårsrenten steg til 4,31 prosent, noe som signaliserer at investorer krever en høyere avkastning for å holde statsobligasjoner. Samtidig falt VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, 9,5 prosent til 24,36.