Wall Street snur ned – teknologigiganter i fritt fall

Etter en overvekt av grønne tall på Wall Street i går snudde stemningen brått til en tung torsdag på børsen. Markedet har vært ustabilt i flere uker, og nye tolltrusler fra president Donald Trump har ytterligere forsterket usikkerheten.

Slik gikk det for de ledende indeksene på Wall Street torsdag:

Samleindeksen S&P 500 falt 1,51 prosent, mens industriindeksen Dow Jones endte ned 1,34 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt mest, med hele 2,02 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten sank 0,04 prosentpoeng til 4,26 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 2,35 prosent til 24,80.

Tek-gigantene i rødt

Programvareselskapet Adobe fikk hard medfart på børsen i dag, med et fall på hele 13 prosent, noe som sendte aksjekursen ned til 378 dollar. Nedgangen kom til tross for at selskapet rapporterte en omsetningsvekst på 11 prosent i fjerde kvartal, til 5,61 milliarder dollar. Markedet lot seg imidlertid ikke imponere, og investorene sendte aksjen kraftig ned.

Tesla-aksjen er også i fritt fall. Etter en tung start på uken, der selskapet hadde sin verste handelsdag siden 2020, falt aksjen ytterligere 2,95 prosent i dag, til 240 dollar per aksje. Selv om kursen hentet seg noe inn de siste to dagene, er presset på elbilgiganten fortsatt merkbart.

Og det stopper ikke der – teknologigigantene blør. Apple falt 3,9 prosent, Microsoft gikk ned 1,39 prosent, Alphabet svekket seg 2,53 prosent, mens Amazon endte ned 2,51 prosent. Det brede salget i teknologisektoren viser at investorene er nervøse, og usikkerheten i markedet fortsetter å tynge Wall Street.

Trump truer med ny toll

Kort tid før børsåpning på Wall Street truet USAs president Donald Trump med å innføre en toll på hele 200 prosent på vin, champagne og andre alkoholholdige drikker fra Frankrike og EU.

Bakgrunnen for utspillet er den pågående handelskonflikten mellom USA og EU. Onsdag innførte USA en global toll på 25 prosent på stål og aluminium, noe EU svarte på med mottiltak rettet mot blant annet båter, whisky og motorsykler. Trumps siste utspill viser at konflikten langt fra er over, og et mulig tollsjokk på europeisk alkohol kan forverre handelsforholdet ytterligere.

Markedsreaksjonene på Trumps trussel er ennå ikke klare, men økt toll på europeisk vin og sprit kan ramme både produsenter og amerikanske importører hardt.

Oljeprisen er ned

Prisen på Nordsjøolje er ned 1,49 prosent og ligger nå på 69,86 dollar per fat. WTI-oljen falt også, med 1,58 prosent, til 66,61 dollar per fat.