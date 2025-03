Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Investor Egil Stenshagen sitter på en kjempegevinst etter den brennhete børsnoteringen av det svenske investeringsselskapet Röko.

Stenshagen har vært med helt fra starten i 2019 og tjent 825 millioner kroner. Da Röko ble børsnotert i Sverige denne uken, ble selskapet priset til 30 milliarder kroner. Det gjør børsnoteringen til den største i Norden på tre år.

De seneste to årene er minst 156 utleiegårder i Oslo blitt gjort om til borettslag og klargjort for salg. De inneholder 5.800 boliger, som vil forsvinne fra leiemarkedet for godt.

Dette kommer på toppen av de nesten 9.000 private sekundærboligene som er solgt siden 2019. Boligtopp Baard Schumann synes det er voldsomme tall. Han sier leiemarkedet kommer til å kræsje ordentlig – at det bare er snakk om tid.

Utbyggeren bak et eksklusivt boligprosjekt på Oslos vestkant klarer ikke å selge boligene, selv ikke etter å ha lokket med priskutt og Porsche til kjøperne.

Utbyggeren, Tor-Erik Kristiansen, sier de har finanskostnader på 600.000 kroner i måneden og at dette tar livet av dem. Den billigste leiligheten er på 160 kvadratmeter og er nå priset til 22,9 millioner kroner. Den dyreste på 192 kvadrat koster 34,9 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at president Donald Trumps reklamestunt for Tesla og Elon Musk viser total mangel på dømmekraft og anstendighet i næringslivet.

Spørsmålet blir hvor mange potensielle Tesla-kjøpere som velger bort Tesla fordi Trumps politikk og opptreden er så ille. Tesla-skammen lever, skriver Hegnar.

