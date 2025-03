Markant børsoppgang i Hongkong og Shanghai

Til tross for fall på Wall Street torsdag kveld, styrkes børsene markant både i Japan og Kina.

I Japan stiger Nikkei 0,93 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,61 prosent, CSI 300 er opp 2,30 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,99 prosent.

I Sør-Korea er Kospi derimot ned 0,25 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,52 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned marginale 0,07 prosent.

Torsdag truet USAs president Donald Trump EU med toll på alle alkoholprodukter, dersom ikke tollen på 50 prosent på whisky fra USA umiddelbart blir fjernet.

– 200 prosent på all vin, champagne og alkoholprodukter fra Frankrike og andre EU-representerte land, skriver han og legger til at det vil være fantastisk for vin- og champagnebransjen i USA.

Global investeringssjef i den private banken Lombard Odier, Michael Strobaek, sier ifølge CNBC at usikkerhet rundt Trumps politikk «betyr markedsrisiko».

Han foreslår at investorene skal «filtrere ut støyen».

– Det makroøkonomiske og markedsgrunnlaget er fortsatt solid, men det vil være mye usikkerhet fremover. I møte med volatilitet er en høy grad av diversifisering den forsiktige porteføljeresponsen, sier Strobaek.