Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Asia

Til tross for fall på Wall Street torsdag kveld, styrkes børsene markant både i Japan og Kina.

I Japan stiger Nikkei 0,93 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,61 prosent, CSI 300 er opp 2,30 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,99 prosent.

Torsdag truet USAs president Donald Trump EU med toll på alle alkoholprodukter, dersom ikke tollen på 50 prosent på whisky fra USA umiddelbart blir fjernet.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er fredag morgen opp 0,64 prosent til 70,33 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,68 prosent til 67,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Etter en overvekt av grønne tall på Wall Street i går snudde stemningen brått til en tung torsdag på børsen. Markedet har vært ustabilt i flere uker, og nye tolltrusler fra president Donald Trump har ytterligere forsterket usikkerheten.

Samleindeksen S&P 500 falt 1,51 prosent, mens industriindeksen Dow Jones endte ned 1,34 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt mest, med hele 2,02 prosent.

Programvareselskapet Adobe fikk hard medfart på børsen i dag, med et fall på hele 13 prosent, noe som sendte aksjekursen ned til 378 dollar. Nedgangen kom til tross for at selskapet rapporterte en omsetningsvekst på 11 prosent i fjerde kvartal, til 5,61 milliarder dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 1,5 prosent til 1.493,27 – etter tre dager på rad med fall. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,5 milliarder kroner.

DNB utmerket seg med en oppgang på 2,4 prosent til 266,40 kroner. Storbanken befinner seg nå øverst på listen over aksjene Bank of America er mest positive til sammenlignet med konsensus. BofA har et kursmål på 297 kroner for DNB-aksjen.

Dessuten steg Nel nye 11,8 prosent til 3,26 kroner etter et 48-prosents rally onsdag. Kursoppgangen er kommet etter at det ble kjent at Samsung kommer inn som ny hovedaksjonær i hydrogenselskapet ved å betale 353 millioner kroner for en 9,1 prosents eierandel.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: