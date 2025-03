Oslo Børs åpner omtrent flatt fredag morgen.

Kl. 11.24 står hovedindeksen i 1.496,65, opp 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Bevegelser

Norbit har sikret seg en forsvarskontrakt verdt 260 millioner kroner. Det sender aksjen opp 8,91 prosent til 117,40 kroner.

– Vi har sett en tydelig positiv korrelasjon mellom andelen forsvarskontrakter i PIR og en høyere margin. Dersom dette fortsetter kan det slå en del ut på estimatene, sier Marcus Gavelli i Pareto Securities til Finansavisen.

HAV Group la fredag morgen frem fjerdekvartalstall som viste en tredobling i inntektene, og selskapet spår nå kjempevekst i 2025. Det sender aksjen opp 18,97 prosent til 6,90 kroner.

EAM Solar fortsetter de kraftige kurssvingningene, og stiger nå 10,19 prosent til 1,14 kroner. Aksjen endte både onsdag og torsdag markant ned, etter at den mandag doblet seg, trolig drevet av aksjespekulanter.

Nel faller tilbake 10,00 prosent til 2,93 kroner etter to dager med solid oppgang. Onsdag steg aksjen voldsomme 48 prosent og torsdag klatret den ytterligere 11,8 prosent. Oppturen kommer etter at det ble kjent at Samsung kommer inn som ny hovedaksjonær i hydrogenselskapet ved å betale 353 millioner kroner for en 9,1 prosents eierandel.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er fredag morgen opp 0,87 prosent til 70,49 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,02 prosent til 67,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor faller 1,52 prosent til 255,40 kroner, mens Aker BP er uendret på 230,80 kroner. Vår Energi faller 1,20 prosent til 31,28 kroner.