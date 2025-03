Hvor lenge holder børsen stand?

Hovedindeksen på Oslo Børs kan så langt i år vise til en oppgang på nær fem prosent, i en situasjon der både tolltariffer og et svært krevende geopolitisk bakteppe gir store utfordringer for en rekke industrisektorer. Norges desidert rikeste person, investor John Fredriksen, har nok også konkludert med at verdensøkonomien og internasjonal handel som sådan går inn i langt smalere farvann enn før, etter at han nylig solgte seg helt ut av tørrlastrederiet Golden Ocean.

Vår hjemlige børs viser altså formidabel styrke og utvikler seg helt på tvers av det amerikanske aksjemarkedet, der referanseindeksen S&P 500 så langt i 2025 er ned med omtrent fem prosent. Hovedindeksen kan dermed vise til en meravkastning mot USA-børsen på rundt ti prosent, et positivt avvik vi ikke kan huske å ha sett i tilsvarende størrelsesorden før.

En allmenn børsoptimisme råder altså til gangs på Oslo Børs, noe vi retter en advarende pekefinger mot, gitt det som venter av globale makroutfordringer sammen med en svak oljepris og nye inflasjonstall som innebærer at Norges Bank kan se seg nødt til å heve styringsrenten etter hvert.

Sparebankene fosser frem – nye kursrekorder i sikte

All internasjonal uro til tross, hjemlige sparebanker går i det alt vesentlige klar av den globale spenningen – takket være en forretningsmodell som grovt sett retter seg mot den innenlandske delen av norsk økonomi. Dette, sammen med en råsterk underliggende inntjening og svært attraktive utbytter, ligger til grunn for den intense kjøpsinteressen egenkapitalbevisene fortsatt opplever på Oslo Børs.

På rekke og rad setter sparebankene nå nye børsrekorder, helt i tråd med hva Kapital tidligere har spådd. Bankjuvel klar for nye kursløft, skrev vi blant annet i forrige utgave (se vedlagt lenke). Der spådde vi nye kursoppganger for SpareBank 1 SMN, støttet i første rekke av de sterke egenkapitalavkastningsratene, som sammen med høye soliditetstall også baner vei for ny, lønnsom vekst.

Vår bankspådom har vist seg å være riktig – bankens egenkapitalbevis handles i dag til kurser rundt 186, nivåer man aldri før har sett. I et uoversiktlig børsmarked spår vi likevel nye kursoppganger, særlig inn mot vårens utbytteutbetalinger. SpareBank 1 SMN-styret har vedtatt å utbetale 1,8 milliarder kroner til eierne, tilsvarende 12,5 kroner per egenkapitalbevis, noe som representerer en direkteavkastning på syv prosent.

Oppsummert advarer vi mot den generelle aksjeoptimismen på Oslo Børs, da mange av børssektorene er eksponert mot eksportmarkeder sårbare for tolltariffer. Sparebankene tror vi likevel fortsatt blir en sektorvinner fremover, også støttet av de seneste inflasjonsdataene, som baner vei for en lengre periode med høye renter – og tilsvarende høye rentenettoer.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital