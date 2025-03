Nvidia viser vei på Wall Street

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,6 prosent, Dow Jones stiger 0,4 prosent mens S&P 500 er opp 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,1 prosent til 23,89.

Nvidia stiger 3,6 prosent i åpningsminuttene.

«Psykologien forandrer seg, og nå er det et nervøst marked med store svingninger fra dag til dag, avhengig av hvilke nyheter som kommer til markedet. Det er det ovale kontor som styrer nyhetsflyten, og investorene tolker de siste tollsignalene fra Trump», sa Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen torsdag kveld.

Innen midnatt må Senatet vedta en budsjettpakke for å unngå nedstengning av den amerikanske staten.

«Utfordringen er at det kreves 60-40 flertall, som gjør at en del demokrater også må stemme for avtalen. Først ønsket demokratene i stedet prøver å få til en 30-dagers utsettelse. I går signaliserte demokratenes leder, Schumer, at han ville stemme for pakken. Trolig vil han få med seg flere demokrater slik at nedstengning unngås», skriver DNB Markets i en oppdatering.