Børsrekyl, tross amerikansk pessimisme

Børspilene pekte oppover i Europa fredag, med økninger på 1,1 og 1,7 prosent for henholdsvis Euro Stoxx 600 og Frankfurts Dax-indeks. Det hjalp at tyske politikere nærmer seg enighet om å ta opp langt mer gjeld, hovedsakelig for å finansiere opprustning.

Motekonglomeratet Kering fikk uansett en salig omgang på børsen. Aksjen stupte 12 prosent, da det ble kjent at Demna Gvasalia overtar som Guccis kreative direktør. Nedturen var den verste siden oktober 2008. Gvsalia skapte negative overskrifter i 2022, da han lanserte en markedsføringskampanje med referanser til «bondage» og barneporno. Et annet europeisk motehus, Burberry, fikk et kursfall på 6 prosent.

I våpensektoren drar aksjonærene nytte av at det neppe blir fred i Ukraina med det første, etter at Putin la frem en lang rekke krav til en fredsavtale. Franske Thales steg 5 prosent, som følge av at toppsjefen nå spår en kraftig økning i ordrene fra og med neste år.

I USA sank en måling av stemningen blant forbrukerne til 57,9 i mars, noe som var ned fra 64,7 i februar og 5,2 punkter verre enn ventet. Indeksen har ikke vært lavere siden november 2022, angivelig grunnet politisk og økonomisk usikkerhet. Skuffelsen bidro til at billigbutikkjedene Dollar General og Dollat Tree falt med 1-2 prosent. Førstnevnte advarte dagen før at en del kunder ikke lenger har råd til de mest nødvendige dagligvarene, etter en årrekke med uvanlig høy prisvekst. Selskapet venter heller ingen bedring ut året.

Ved halv fem tiden var S&P 500-indeksen likevel noe opp. Vinnerlisten inkluderte de kunstig intelligens-relaterte selskapene Super Micro Computer og Nvidia som steg med henholdsvis 7 og 5 prosent.

For øvrig steg gullprisen for første gang til mer enn 3000 dollar per unse. Fredagens intradagtopp i spotmarkedet lå på 3005 dollar, noe som er 38 prosent mer enn for et år siden.