Dansk pensjonsfond svartelister Tesla

AkademikerPension har solgt seg ut av Tesla og setter samtidig aksjen på svartelisten sin. Fondet peker på brudd på arbeiderrettigheter og risiko rundt Elon Musks handlinger, melder Bloomberg.

«Tålmodighet har en tendens til å ta slutt på et tidspunkt. Vi har nådd det punktet når det gjelder Tesla,» uttalte adm. direktør i fondet, Jens Munch Holst.

Fondet forvalter over 20 milliarder dollar, og kvittet seg nylig med sine siste 200 Tesla-aksjer og vil ikke lenger tillate kjøp, verken direkte eller gjennom eksterne forvaltere. På det meste var fondets Tesla-beholdning verdt 300 millioner danske kroner, opplyser en talsperson for AkademikerPension til Bloomberg.

Tesla har sett et kraftig fall i salget i Europa, samtidig som selskapets aksjekurs har stupt rundt 50 prosent siden toppen etter det amerikanske valget. Ifølge AkademikerPension skyldes dette blant annet Musks inngripen i politikk og hans støtte til ytre høyre-kandidater.

Peker på tre faktorer

«Kort sagt mener vi at Elon Musk er i ferd med å ødelegge Teslas merkevare og verdi,» sa Holst.

Fondets beslutning er basert på tre hovedfaktorer: Teslas langvarige kamp mot arbeiderrettigheter, selskapets styringsproblemer og Musks inntreden i amerikansk og europeisk politikk, der han ifølge Holst sprer feilinformasjon.

I januar skrev Finansavisen at et av Europas største pensjonsfond, nederlandske Stichting Pensioenfonds, også solgte seg ut av Tesla. Fondet hadde Tesla-aksjer for 571 millioner euro på det tidspunktet. Men salget skyldtes den omstridte lønnspakken til Elon Musk, som også Oljefondet stemte imot.