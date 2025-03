Sterk børsdag på Wall Street – grønt over hele linjen

Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Etter flere uker med usikkerhet har markedet vist styrke, drevet av en pause i tariffrelaterte nyheter og investorer som benytter muligheten til å kjøpe etter gårsdagens fall. Torsdagens nedtur på 1,4 prosent sendte S&P 500 inn i korreksjonsterritorium, med en total nedgang på over 10 prosent fra toppnoteringen forrige måned.

Slik ser det ut for de ledende indeksene på Wall Street i 19-tiden:

Samleindeksen S&P 500 er opp 1,91 prosent, industriindeksen Dow Jones stiger 1,29 prosent, og tek-indeksen Nasdaq er opp 2,18 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er ned 0,03 prosentpoeng til 4,30 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er ned 8,43 prosent til 22,57.

Carney setter Trump på plass

Canadas nye statsminister, Mark Carney, avviste fredag enhver antydning om at landet skulle bli en del av USA. Uttalelsen kom etter at president Donald Trump flere ganger har foreslått at Canada kunne bli absorbert av sin sørlige nabo. Carney slo fast at landet alltid vil være selvstendig og ikke søker noen form for union med USA.

Statsministeren understreket at Canadas fremtid ligger i å bygge sin egen økonomi og styrke globale partnerskap. Regjeringen vil prioritere vekst og høyere lønninger for det canadiske folket – uavhengig av hva som skjer sør for grensen.

Teknologi og detaljhandel i fokus

Flere selskaper opplevde betydelige kursbevegelser på Wall Street etter sterke kvartalsresultater og analytikeroppgraderinger. Her er noen av de største utslagene:

Etter flere svake uker fikk Nvidia et løft på 4,4 prosent fredag. Teknologigiganten er nå opp over 6 prosent for uken, etter å ha brutt en tre uker lang tapsrekke. Til tross for oppgangen har aksjen falt over 10 prosent siden starten av 2025.

En kraftig oppgang på 25 prosent fulgte etter at Rubrik leverte bedre resultater enn ventet for fjerde kvartal. Dataselskapet rapporterte et tap på 18 cent per aksje, langt mindre enn analytikernes anslag på 39 cent. Omsetningen endte på 258 millioner dollar, godt over forventede 233 millioner dollar.

Etter å ha knust forventningene med en inntjening på 8,46 dollar per aksje, steg Ulta Beauty 13,6 prosent. Analytikere hadde spådd 7,12 dollar per aksje, og selskapets inntekter på 3,49 milliarder dollar slo også prognosen på 3,46 milliarder. Likevel skuffet helårsguidingen.

Sterke kvartalstall og en lovende prognose førte til at Semtech steg 17,8 prosent. Halvlederprodusenten rapporterte justert inntjening på 40 cent per aksje mot forventede 32 cent, mens omsetningen landet på 251 millioner dollar, over analytikernes anslag på 249 millioner.