Wall Street avsluttet uken med en solid oppgang etter en volatil periode preget av usikkerhet rundt tollpolitikk og makroøkonomiske signaler.

Den brede S&P 500-indeksen klatret 2,13 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq steg 2,61 prosent. Dow Jones-indeksen løftet seg med 1,65 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er ned 0,04 prosentpoeng til 4,31 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, er ned 11,72 prosent til 21,71.

Teknologigiganter i kraftig rekyl

Etter en tøff start på uken gjorde teknologisektoren et solid comeback. Nvidia ledet an med en oppgang på 5,2 prosent etter å ha brutt en tre uker lang tapsrekke. Til tross for fredagens sterke løft har aksjen falt over 10 prosent siden starten av 2025.

Også andre teknologigiganter fikk et løft:

Tesla steg 3,8 prosent

Meta Platforms økte med 2,9 prosent

Netflix klatret 3,1 prosent

Amazon endte opp 2,1 prosent

Apple steg 1,8 prosent

Investorer ser ut til å ha kjøpt opp aksjer etter torsdagens korreksjon, da S&P 500 hadde falt over 10 prosent fra rekordnivåene tidligere i år.

Markedet fikk også drahjelp av at det ikke kom nye meldinger fra Det hvite hus om eskalerende tollspenninger. Dette roet investorene etter at handelsuro har preget markedet de siste ukene.

Makro: Canadas statsminister avviser Trump-uttalelser

På makrofronten var det uttalelser fra den nyvalgte kanadiske statsministeren Mark Carney som skapte overskrifter. Han avviste kategorisk ideen om at Canada kunne bli en del av USA, en tanke som president Donald Trump har hintet om de siste ukene.

— «Vi vil aldri, på noen som helst måte, bli en del av USA,» sa Carney i en pressemelding fredag. Uttalelsen kom etter at USAs utenriksminister Marco Rubio hevdet at Canada ville hatt bedre økonomiske betingelser som en amerikansk stat.

Oljeprisene avsluttet uken i pluss

I råvaremarkedet steg oljeprisene. Brent-oljen økte 0,84 prosent til 70,49 dollar per fat, mens WTI-oljen endte opp 0,89 prosent på 67,14 dollar per fat. Stigende oljepriser bidro til å løfte energisektoren på børsen, som også viste styrke etter en volatil uke.

Med oppgangen på Wall Street fredag ser investorene frem mot neste ukes Federal Reserve-møte, hvor rentepolitikken igjen vil være i fokus.