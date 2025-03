Klarna sikter mot børsnotering i USA

Etter flere år med spekulasjoner ser det ut til at selskapet forbereder seg på å entre det amerikanske aksjemarkedet, noe som kan bli en av de største fintech-noteringene på Wall Street de siste årene.

I forbindelse med søknaden har selskapet også offentliggjort regnskapstallene for 2024.

Klarna rapporterer en omsetning på 2,8 milliarder dollar for fjoråret, en økning fra 2,3 milliarder dollar i 2023. Etter flere år med betydelige tap, kunne selskapet for første gang på lenge vise til et positivt resultat, med et overskudd på 21 millioner dollar.

Til tross for det positive resultatet, fortsetter Klarna å ha underskudd på driften. Selskapet endte 2024 med et driftsunderskudd på 121 millioner dollar, noe som riktignok er en forbedring fra 323 millioner dollar året før.

En børsnotering vil gi Klarna tilgang til ny kapital og potensielt styrke deres posisjon i det globale markedet. Det gjenstår å se hvordan investorer reagerer på selskapets økonomiske utvikling og fremtidige vekstplaner.