Megleraksje med lukrativ oppside

Butikken rundt eksisterende kjerneområder går altså utmerket. Dette gir rom for å ekspandere inn mot nye – og lønnsomme – forretningsområder.

– Store ambisjoner innen private banking

– Når vi ser fremover mot 2025, vil vi prøve å forbedre markedsandelen vår ytterligere, og vi er glade for å utvide tjenestetilbudet vårt gjennom den kommende lanseringen av vår private banking-virksomhet. Vi har store ambisjoner på dette området og ser frem til å ønske våre første kunder velkommen til å utforske potensialet til dette nye tilbudet, uttalte konsernsjef Jonas Ström ved fremleggelsen av selskapets fjerdekvartalsrapport.

ABG Sundal Collier skal altså etablere seg i det nordiske private banking-markedet. Samtlige av de nordiske forretningsbankene er til stede her i dag, noe som beviser at formuende privatkunder betaler godt for å motta ymse spare- og pensjonsråd. Rammene synes dermed å være gode for at nysatsingen vil gi meglerhuset enda mer kraftfulle fortjenestemarginer kommende år.

Kanonvekst innen høy-margin-produkter

Fjerdekvartalsrapporten bekrefter utviklingen ellers i 2024: at vekstpilene skyter kraftig opp innenfor corporate finance-enheten. For bare i løpet av de siste tre månedene i fjor endte inntektene her på en kvart milliard kroner, noe som er en økning på 80 prosent fra tilsvarende periode i 2023. For året som helhet endte de på 789 millioner kroner, en årsøkning mot 2023-tallene på rundt 35 prosent.

Med andre ord opplever meglerhusets finansrådgivere at bedrifter – så vel børsnoterte som unoterte og på bred sektorbasis – har et klart økende behov for finansiell bistand i sin alminnelighet.

Men det er ikke bare på egenkapitalsiden bedriftene søker råd. Innen corporate finance-enheten ligger også den såkalte debt capital markets (DCM)-virksomheten, som hjelper bedrifter med etablering og strukturering av et bredt spekter av gjeldsrelaterte produkter, inkludert obligasjoner.

Fremgang innen corporate finance

Mens de tradisjonelle meglerinntektene utvikler seg forholdsvis flatt, er det altså klar fremgang å spore innen corporate finance-delen, en inntektsutvikling vi ikke synes dagens ABG Sundal Collier-kurs i tilstrekkelig grad reflekterer. Fjerdekvartalshonorarene her viste altså en årsperiodevekst på 80 prosent og vitner om en tiltagende oppdragsmengde innenfor en enhet som også har adskillig høyere marginer enn hva for eksempel meglerdesken har.

Enn så lenge er det nordiske nynoteringsmarkedet fortsatt preget av forholdsvis lav aktivitet. Imidlertid er ledelsen selv optimistisk med tanke på et gradvis aktivitetsoppsving her. I forbindelse med fremleggelsen av fjerdekvartalstallene viste de til at det spesielt i Sverige er en klar økning i antall selskaper som vurderer en børsnotering.

Faktureringsgraden er sannsynligvis også på god vei opp blant de av meglerhusets finansrådgivere som involveres ved fusjoner og oppkjøp, kanskje særlig i Sverige. Dette er en type transaksjoner som korrelerer positivt med fallende renter, og lavere renter ser man nå til gangs hos våre naboer i øst. I en nylig børskommentar i Dagens Industri ble det nettopp pekt på at det sannsynligvis ligger an til en serie oppkjøp på Stockholmsbørsen fremover, også støttet av siste års bratte rentenedgang.

Mykere sentralbank: Forsiktige rentekutt venter antagelig også norsk økonomi. Det tror vi vil stimulere ny-noteringsmarkedet på Oslo Børs og med det øke faktureringstempoet hos ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

Strukturendringer gir økt konkurransekraft

I oktober kom meldingen om at DNB kjøpte konkurrenten Carnegie for 12 milliarder svenske kroner. Hovedmotivet bak giganttransaksjonen er blant annet å sikre nyetableringen DNB Carnegie enda større konkurransekraft gjennom høyere markedsandeler og interne kostnadssynergier. I etterkant av oppkjøpsmeldingen steg ABG Sundal Collier-kursen kraftig – ikke overraskende, mener vi, da investorene raskt regnet seg frem til at færre markedsaktører i seg selv gir hver og en av dem større prisingsmakt, akkurat slik mikroøkonomien forteller oss.

Nylig kom også nyheten om at Swedbank vil erverve en eierandel på 20 prosent i Sparebank 1 Markets. Et norsk og sparebankkontrollert meglerhus vil altså tyngre inn i det svenske børs- og finansmarkedet, ikke unaturlig med tanke på dets størrelse sammenlignet med de andre nordiske finansmarkedene. Så hvorfor skulle ikke en ekstern bank- eller megleraktør, enten norsk eller utenlandsk, kjøpe seg tungt inn i ABG Sundal Collier? Dette for å sikre seg en attraktiv markedsposisjon i Sverige, noe ABG Sundal Collier kan tilby i kraft av at over 30 prosent av den årlige konsernomsetningen hentes herfra.

Nordisk meglerbusiness i spill

Transaksjonene viser uansett at den nordiske meglerbusinessen er i spill. Dette bør i større grad enn i dag, mener vi, reflekteres i dagens ABG Sundal Collier-kurs – noe også meglerhusets underliggende drift og rause utbyttepolitikk bør gi. Selskapsprisingen er ellers langt fra avskrekkende, for selv om man legger til grunn at det i 2025 ikke blir noen årsvekst i fortjenesten pr. aksje, handles likevel ikke ABG Sundal Collier-aksjen til en P/E på mer enn rundt tolv.

Aksjen bør også få mer drahjelp fremover, ikke bare med tanke på at tett opp mot hundre millioner dividendekroner nå er på vei til aksjonærene, men også det faktum at aksjekursen hittil i 2025 har utviklet seg svakere enn finanssektoren på Oslo Børs, som så langt i år er opp med rundt 12 prosent.

Kjøp!