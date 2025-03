Europas superrike tar innpå

I Europa drar milliardærene nå nytte av en tro på at kontinentet skal greie å stå på egne ben. Av Europas åtte rikeste personer har to formuer falt med noen få kroner, mens seks formuer viser solid oppgang i år. Den tyske børsen er for eksempel knallsterk, med en oppgang for DAX-indeksen på 12 prosent så langt i år.