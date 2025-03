Kinas finanstilsyn vil fremover øke overvåkningen av falsk informasjon i aksjemarkedet, samt jobbe med både politi og cyber-myndigheter for å slå ned på spredningen av såkalt «fake news», skriver Reuters.

Bakgrunnen er at fremveksten av AI har gjort slik spredning enklere.

Ifølge den kineske statlige avisen Securities Times, vil myndighetene slå ned på dette hardt og ved kilden, heter det.

Shanghai Securities News skriver i en egen artikkel at kunstig intelligens har blitt et nytt verktøy for spredning av feilaktig informasjon, enten for å svindle investorer eller for å manipulere aksjekurser.

Fremveksten av det kinesiske AI-selskapet DeepSeek har bidratt til at både investorer fondsforvaltere i større grad har begynt å benytte kunstig intelligens i arbeidet med å vurdere selskaper og investeringer. Bruken av AI til dette formålet øker også risikoen for å bli utsatt for falsk informasjon.

Securities Times skriver at det kinesiske finanstilsynet fremover vil være mer proaktive med å slå ned på markedsrykter ved å publisere oppklaringsmeldinger, i tillegg til å jobbe med med å styrke investorenes kunnskapsnivå.