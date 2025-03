Standardavvik: Et nyttig mål eller en illusjon av risiko?

Først må vi ta det grunnleggende. Standardavvik blir ofte brukt som mål på risiko. Standardavviket beregnes ved å ta en gjennomsnittsverdi av alle observasjoner i en tidsserie, og så se på hvor mye hver enkelt observasjon varierer ut fra dette.

Et høyt standardavvik indikerer at fondets kurssvingninger historisk har vært høy, mens et lavt standardavvik indikerer at fondets kurssvingninger historisk har vært lave. Det forteller oss altså hvor mye kursen svinger i forhold til gjennomsnittsverdien. Med pandemien kom det store utslag i kursene i fondene. Kursen på flere nordiske høyrentefond var for eksempel ned 20 til 25 prosent. Dermed mer enn doblet standardavviket seg i fondene etter at pandemien inntraff.

Betyr det at fondene ble mer risikable etter at pandemien inntraff? Nei, vi visste bare ikke om pandemien på forhånd. Det var en såkalt sort svane, en «unknown unknown». I «normale» tider vil ingen enkeltobservasjoner påvirke gjennomsnittet i et stort utvalg. I «ekstreme» tider, slik som pandemien, kan én enkeltobservasjon påvirke gjennomsnittet dramatisk selv i et stort utvalg. Og det er her normalfordelingskurven kommer til kort fordi den forutsetter at vi er i «normal» tilstand.

Normalfordelingskurven har store svakheter i en verden der sorte svaner oppstår, fordi ekstreme hendelser med dramatisk påvirkning tillegges en ubetydelig sannsynlighet. En konsekvens av normalfordelingskurvens utilstrekkelighet er at begrepene standardavvik og «value at risk» ofte ikke er gode nok sett opp mot risikomåling og prediksjonsevne. Historisk volatilitet, målt i standardavvik, er ikke det samme som risiko.

Som den observante leser sikkert skjønner, så er ikke vi tilhenger av bransjens selvpålagte risikoskala som er basert på siste fem års volatilitet målt i standardavvik. Og paradokset i det hele kommer frem nå, fem år etter at pandemien inntraff. For på figuren ser dere at fem års rullerende standardavvik for DNBs nordiske høyrenteindeks mer enn halverer seg.

ARTIKKELFORFATTER: Porteføljeforvalter Ole-Andreas Grendstadbakk i Holberg. Foto: Holbergfondene

Betyr det at risikoen i nordisk høyrente har halvert seg sånn plutselig over natten? Nei, selvsagt ikke. Risikoen er nøyaktig den samme. Det eneste som har skjedd er at de «ekstreme» observasjonene fra starten av pandemien er nå ute av datagrunnlaget. Vi er nå tilbake i «normale» tider hvor ingen enkeltobservasjoner påvirker gjennomsnittet i et stort utvalg.

Vår respons til dette er at vi som forvalter må forholde oss til risiko selv om den er tilsynelatende lav sett i bakspeilet. Det er tross alt foran oss veien ligger.