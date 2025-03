Etter å ha underprestert i forhold til amerikanske aksjer i lengre tid, har europeiske aksjer hatt en pangstart på året, i et markedsklima preget av mer forsvarsinvesteringer og mulig toll fra USA.

Så langt i år er den amerikanske S&P 500-indeksen ned 3,9 prosent, mens tyske DAX er opp 14,8 prosent.

Ifølge Financial Times (FT), mener Deutsche Börse-sjef Stephan Leithner at Europa trenger et «big bang»-øyeblikk for utnytte skiftet, og for å fremme langsiktige investeringer i europeiske aksjer.

Han ønsker at EU setter fart på tiltak som oppmuntrer til investeringer.

– Overbevisningen blant internasjonale investorer om at tyske selskapet kan spille en sterk rolle dokumenteres av bedringen i momentumet, og i reprisingen som har skjedd. Nå er er muligheten her for å bedre konkurranseevnen, sier han ifølge FT.

EU har i lengre tid forsøkt å oppmuntre til investeringer i regionen ved å samle kapitalmarkedene samt få fond og sparere til å investere mer i aksjer.

Det har likevel vært motstand fra enkeltland. Et forslag om en kapitalmarkedsunion støttet av Frankriket, Italia, Spania, Polen og Nederland, strandet i fjor ettersom flere mindre EU-land var i mot forslaget.

Ifølge Leithner er det rundt 11 billioner euro som i dag kun står på sparekonto og som heller kunne vært brukt til investeringer. Han mener det bør fremmes flere investeringsincentiver, slik som pensjonskontoer støttet av arbeidsgiver samt skatteincentiver.