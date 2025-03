USAs finansminister Scott Bessent sier overfor NBCs «Meet the Press» søndag at han ikke er bekymret for børsfallet i USA de siste ukene.

– Jeg har vært i investeringsbransjen i 35 år, og jeg kan si deg at korreksjoner er sunne. De er normale. Det som ikke er sunt, er når markedet bare går rett opp, sa Bessent.

De store aksjeindeksene har falt de siste ukene som følge av president Trumps tolltrusler og «detox» av økonomien. CNBC rapporterte tidligere at S&P 500 hadde falt med rundt 5 billioner dollar på tre uker.

– Jeg er ikke bekymret for markedene. På lang sikt, hvis vi får på plass god skattepolitikk, deregulering og energisikkerhet, vil markedene klare seg utmerket, uttalte Bessent.

Les også Hedgefondet til USAs finansminister: Ny finansminister uenig i tolltrusler Det har vært mange storyer om hva som skjer med tollsatsene i USA når Donald Trump blir president. Hedgefondet til påtroppende finansminister var svært kontrær i fjor.

Bessent bekreftet også i intervjuet at nye tollsatser vil tre i kraft 2. april.

Trump har tidligere erkjent at økonomien kan få «en liten forstyrrelse» som følge av tollpolitikken, men har senere tonet ned faren for resesjon og sagt at han er «veldig optimistisk».

I intervjuet utelukker ikke Bessent en økonomisk nedtur.

– Det finnes ingen garantier. Vi må venne oss av med massiv offentlig pengebruk, sa Bessent.