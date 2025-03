Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Europa og Asia har rykket ifra USA i 2025.

«Hang Seng-indeksen fortsatte videre oppover i natt og er nå mer enn 20 prosent høyere enn ved starten av året. De europeiske børsene hadde også en god dag fredag, ikke minst den tyske DAX-indeksen, som la på seg nye 1,9 prosent», skriver analytikeren.

«Hvorvidt disse over tid skal utkonkurrere de amerikanske selskapene er en annen sak. For de aller fleste investorene som sparer jevnt og trutt, er globale indeksfond fornuftig – eller logisk – gitt verden vi lever i», påpeker Berntsen.

Han mener risikoen ligger i sektorkonsentrasjon, ikke nødvendigvis geografi.

«Å forstå dette skillet er essensielt. Med andre ord, at store amerikanske selskaper utgjør en vesentlig del av globale indeksfond, er i dag av mindre betydning når det gjelder konsentrasjonsrisiko enn det kanskje har vært historisk, gitt at disse selskapene opererer globalt», påpeker analytikeren.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,18 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 1,33 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,23 prosent, CSI 300 er derimot ned 0,21 prosent, mens Hang Seng i Hongkong styrkes 1,01 prosent.

Fra Kina har det kommet en rekke nøkkeltall. Blant annet steg arbeidsledigheten til 5,4 prosent i februar, mot ventet 5,1 prosent. Detaljhandelen var opp 4,0 prosent, akkurat på konsensus, mens industriproduksjonen klatret 5,9 prosent, mot en ventet oppgang på 5,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er mandag morgen opp 0,58 prosent til 70,99 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,64 prosent til 67,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street avsluttet uken med en solid oppgang etter en volatil periode preget av usikkerhet rundt tollpolitikk og makroøkonomiske signaler.

Den brede S&P 500-indeksen klatret 2,13 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq steg 2,61 prosent. Dow Jones-indeksen løftet seg med 1,65 prosent.

Etter en tøff start på uken gjorde teknologisektoren et solid comeback. Nvidia ledet an med en oppgang på 5,2 prosent etter å ha brutt en tre uker lang tapsrekke. Til tross for fredagens sterke løft har aksjen falt over 10 prosent siden starten av 2025.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,75 prosent til 1.504,51 poeng fredag. For uken som gikk, ble det en oppgang på 0,9 prosent.

Det var sprek oppgang i forsvarsrelaterte aksjer fredag. Kongsberg Gruppen steg 4,7 prosent til 1.651 kroner, Kitron gikk opp 2,8 prosent til 46,24 kroner, men den største bevegelsen var hos Norbit , som endte opp 10,6 prosent til 119,20 kroner etter å ha landet en forsvarskontrakt på 260 millioner kroner.