Mangedobling for Sveaas

Justert for oppskrivninger venter konsernet at Sea1 vil levere bedre resultater i 2025 enn i 2024.

Gikk i pluss i aksjemarkedet

Derimot leverte Western Bulk Chartering (68,1 prosent) nok et negativt bidrag for konsernet, selv om underskuddet ble krympet fra 15,6 til 2,7 millioner dollar. Netto TC-inntekter steg fra 9,3 til 24,4 millioner dollar.

«Selv om resultatene ikke er tilfredsstillende, representerer 2024 en betydelig forbedring fra fjoråret», heter det i rapporten.

Videre bidro morselskapets børsportefølje med et regnskapsmessig resultat på 161 millioner kroner i fjor, og ved utgangen av 2024 eide morselskapet ubelånte, børsnoterte aksjer (altså eksklusive Sea1 Offshore, Viking Supply Ships og Western Bulk) for rundt 970 millioner kroner.

Konsernet gikk ut av fjoråret med 1.566 millioner kroner i fri likviditet, opp fra 790 millioner kroner året før.

Bred støtte til Røkke-søksmål

2024 var også året der Kistefos tok ut et mye omtalt søksmål mot styremedlemmer og konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore, Kjell Inge Røkkes Aker Capital, samt Pareto Securities med krav om erstatning for det konsernet mener har vært grov forskjellsbehandling av aksjonærene i forbindelse med refinansieringen av Solstad Offshore.

«Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs», skrev Kistefos da søksmålet ble tatt ut i mai, og hevdet restruktureringsplanen beriket Aker på aksjonærfellesskapets bekostning.

Søksmålet ble av rederiets styreleder Harald Espedal karakterisert som grunnløst, mens Aker Capital avviste det blankt. Lars Peder Solstad ga uttrykk for at långiverne ville ha overtatt rederiet hvis ikke løsningen med Aker hadde falt på plass.

Etter at de saksøkte motsatte seg at søksmålet ble fremmet som gruppeprosess, ble det klart at Kistefos ikke fikk fremme et gruppesøksmål. I stedet åpnet tingretten for at andre saksøkere kan slutte seg til søksmålet etter reglene for alminnelige søksmål.

Pr. februar 2025 hadde Kistefos, som omtalt i Finansavisen, mottatt bindende påmeldinger fra 46 aksjonærer som vil slutte seg til prosessen ved siden av Kistefos. Aksjonærer som (inklusive Kistefos) står bak 25,7 millioner aksjer vil dermed være saksøkere i rettssaken, noe som ifølge rapporten utgjør «en vesentlig andel» utenom de saksøkte partene.

IT-selskap gjorde oppkjøp

Vi tar også med at det heleide datterselskapet 1881 Group økte omsetningen fra 472 til 505 millioner kroner, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 57 til 60 millioner kroner.

Konsernet forklarer fremgangen med sterk omsetning og lønnsomhet i Opplysningen 1881.

100 prosent-eide NextGenTel løftet inntektene fra 473 millioner kroner i 2023 til 490 millioner kroner i 2024. EBITDA gikk fra 26 til 27 millioner kroner.

I Bitpro falt omsetningen fra 266 til 261 millioner kroner, mens EBITDA steg fra 26 til 31 millioner kroner. Selskapet kjøpte i fjor IT-tjenesteleverandøren Entry, en transaksjon som resulterte i at Kistefos reduserte eierandelen fra 76 til drøyt 72 prosent.

Kistefos-konsernet eier også nærmere 25 prosent av Morrow Bank og Instabank, der særlig førstnevnte leverte sterk vekst i 2024.

Mandag annonserte Kistefos også at det vurderer å utstede et nytt, femårig obligasjonslån på 500 millioner kroner. Obligasjonslånet vil eventuelt blir brukt til å betale tilbake det utestående beløpet i det eksisterende obligasjonslånet KIST08 til 101 prosent av pålydende. ABG Sundal Collier, Arctic Securities og DNB Markets er hyret til å arrangere investormøter.