Har ikke sett slike tall siden 1993

Fredag offentliggjorde University of Michigan tall som viste at husholdningene venter en inflasjon på 3,9 prosent om fem år, noe som er den høyeste målingen siden 1993.

«Forventningene steg altså ikke like mye under inflasjonssjokket som startet i 2022, som de har gjort nå. Årsaken er antakelig forventede effekter av økt toll. Ikke så overraskende etter alle toll-utspillene fra president Trump i det siste», skriver DNB Markets i en rapport.

Ny rentedom

Onsdag kveld norsk tid kommer Feds nye rentebeslutning. DNB Markets forventer at renten vil holdes i ro denne gang, og understreker at spenningen knytter seg til nye inflasjons- og renteprognoser. Seniorøkonom Knut A. Magnussen tror inflasjonsforventningene kan bli noe hevet, men at dot-chartet fortsatt vil vise to rentekutt i 2025.

Samtidig har det blitt klart at de amerikanske husholdningene ser mørkere på fremtiden. Michigan-undersøkelsen viste at forbrukertilliten falt markant i mars for tredje måned på rad, og det var fremtidsutsiktene som trakk mest ned.

«Trolig er det derfor økt usikkerhet om Trumps politikk som slår negativt ut. Nedgang i aksjemarkedet kan også ha virket inn», skriver DNB Markets.