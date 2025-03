Buffett øker i Japan

Berkshire Hathaway har økt eksponeringen mot Japans største handelshus, kort tid etter at Warren Buffetts årlige aksjonærbrev utløste spekulasjoner om et slikt grep, melder Bloomberg.

Ifølge dokumenter sendt til Japans finansdepartement har Berkshire økt eierandelen i Mitsubishi, Marubeni, Mitsui & Co., Itochu og Sumitomo.

Buffett ga ros til handelshusene i et aksjonærbrev for rundt én måned siden, da han påpekte god kapitalallokering. De er flinke til å øke utbyttene når det er hensiktsmessig og gjennomføre tilbakekjøp når det er «fornuftig å gjøre det», samt at de var mindre aggressive i lederlønningene enn sine amerikanske motparter.

Stor yen-beholdning

Buffett startet å kjøpe de første aksjene i de japanske handelshusene i 2020, og økte eierandelene ytterligere i juni 2023. Opprinnelig hadde han avtalt å holde eierandelene under ti prosent, men opplyste i aksjonærbrevet at selskapene hadde gått med på å øke denne grensen noe.

Investorer har spekulert i Buffetts neste trekk etter at Berkshire Hathaway i oktober solgte en yen-obligasjon på 281,8 milliarder yen (1,9 milliarder dollar) i flere transjer – selskapets andre yen-obligasjonsutstedelse i 2024.

Innsendinger til Japans finansdepartement viser at Berkshire nå eier 9,82 prosent av Mitsui & Co., opp fra 8,09 prosent. Eierskapet i Mitsubishi Corp. har økt til 9,67 prosent fra 8,31 prosent, Sumitomo Corp. til 9,29 prosent fra 8,23 prosent, Itochu til 8,53 prosent fra 7,47 prosent, og Marubeni til 9,30 prosent fra 8,30 prosent.