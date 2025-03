DNB Markets endrer porteføljen – ser flere kurstriggere

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 2,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,4 prosent.

Norconsult, Protector Forsikring og Subsea 7 var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursoppgang på henholdsvis 7,5 prosent, 5,8 prosent og 3,9 prosent. Verst gikk det med Yara som falt 1,8 prosent etterfulgt av Mowi som la på seg 0,1 prosent.

Forventer en rolig makrouke

– Vi forventer ingen endringer eller overraskelser på onsdagens rentemøte i USA. Det blir nok en relativt rolig makrouke, såfremt det ikke skjer noe på det politiske planet, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

Kvitter seg med Mowi

Nå kvitter Harper seg med Mowi etter et kursfall på 7,7 prosent siden aksjen ble tatt inn i porteføljen for en måned siden. Årsaken til det er at lakseprisene har utviklet seg svakere enn ventet, noe som legger press på inntjeningsestimatene for hele sektoren.

Satser på Europris

Inn kommer Europris. Strategen håper høyere forbruk, lavere fraktrater og en sterkere krone vil løfte aksjekursen fremover.

– Jeg tror førstekvartalstallene til Europris blir gode. Det er flere faktorer som peker i positiv retning, og det er stort sett medvind for aksjen , sier Harper.