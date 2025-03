Morgan Stanley tror bunnen er nådd

På søndag var investeringsdirektøren i Morgan Stanley, Michael Wilson, ute med et notat til kundene sine og hevdet at 5.500-poengsnivået på S&P 500-indeksen burde fungere som støtte og markere bunnen i det amerikanske aksjemarkedet.

På det laveste, sist torsdag, var indeksen nede på 5.505 poeng, og dette kan ha vært bunnpunktet, mener Wilson.

«Det ser ut til at denne oppgangen kan ha startet på fredag etter at S&P handlet på 5.505 torsdag», skriver han.

Stor skade under panseret

Morgan Stanley-toppen tviler imidlertid på om en potensiell rekyl vil utvikle seg til noe mer varig og markere slutten på de store svingningene markedet har opplevd i år.

«Det korte svaret er sannsynligvis nei», heter det fra Wilson.

Han mener de store indeksene fra et teknisk perspektiv «har fått betydelig skade» – mer enn korreksjonen i sommer. «Skaden» er at de store indeksene (S&P 500, Nasdaq og Russell 1000) falt rett gjennom sine respektive 200-dagers glidende gjennomsnitt, som nå fungerer som motstand fremfor støtte.

I tillegg er mange aksjer nær en korreksjon på 20 prosent, og den lavkvalitetstunge Russell 2000 har falt under 200-ukers glidende gjennomsnitt for første gang siden bear-markedet i 2022–23. Dette vil ta tid å reparere, om det ikke fører til ytterligere prisfall på indeksnivå, heter det.

Problemene startet i desember

I notatet fremgår det at institusjonelle investorer er opptatt av tollkunngjøringene og de raske endringene fra Trump-administrasjonen. Dette kan ifølge Wilson svekke stemningen og tilliten i markedet, men Morgan Stanley tror uroen startet i desember.

Dette skyldes fem hovedgrunner som banken la frem i 2025-utsiktene sine: aksjeprisingen, rentekuttpause fra Federal Reserve, lange renter og dollar ved 52-ukers høyder ved årsskiftet som er negativt for selskapsguiding og kvartalsrapporter, AI-investeringer vil vokse langsommere i år, og til slutt det økte budsjettunderskuddet i USA. Hvis man i tillegg tar høyde for innstrammet innvandringspolitikk og effektiviseringsetaten DOGE, er det ikke overraskende at man ender ved lavere multipler på aksjer, ifølge Wilson.

«En kortsiktig opptur fra bunnen av vårt 5.500–6.100-intervall virker mer sannsynlig etter prisutviklingen fredag, ledet av lavkvalitetsaksjer. Dette styrker vårt syn om at denne oppturen neppe vil føre til nye toppnoteringer før vekstmotvindene reverseres eller pengepolitikken lettes igjen», avslutter Wilson.