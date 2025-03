Ved lunsjtider på Oslo Børs ligger hovedindeksen opp 1,0 prosent til 1.519,05 poeng.

Dagens bevegelser

BerGenBio er opp 14,7 prosent til 1,72 kroner. Selskapet meldte i morges at de har Carnegie som finansiell rådgiver, og har innledet en prosess for å undersøke strategiske alternativer, som kan omfatte, men ikke er begrenset til, oppkjøp, fusjon, forretningskombinasjon, salg av eiendeler, lisensiering eller andre transaksjoner. Selskapet kom i slutten av februar med den nedslående nyheten om at de avslutter sin hovedstudie etter svake resultater.

Største eier i Höegh Autoliners , familieeide Leif Höegh & Co (LHC), har kjøpt 1 million aksjer i bilfraktrederiet etter et kursfall på 25 prosent i år. Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 79,86 kroner, og LHC sitter etter transaksjonen på 68,75 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 36,04 prosent. Ved lunsjtid ligger aksjen opp 3,1 prosent til 82,05 kroner.

Den volatile traderfavoritten EAM Solar ligger opp 18,7 prosent til 0,90 kroner, etter å ha falt kraftig både torsdag og fredag i forrige uke. Siden nyttår er aksjen nå opp om lag 460 prosent.

AutoStore , klatret 5,19 prosent fredag, og mandag ettermiddag ligger aksjen opp 4,3 prosent til 10,99 kroner pr. aksje. Oppturen kommer etter at Deutsche Bank tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 14,10 kroner.

BW LPG ligger opp 1,0 prosent til 115 kroner. VLGC-ratene har steget fra 32.500 til 40.000 dollar dagen i løpet av en uke, og BW LPG-sjef Kristian Sørensen tror oppgangen kommer til å fortsette.

BlueNord meldte i morges at de ved utgangen av 2024 hadde 2P-reserver på 194 millioner fat oljeekvivalenter, opp fra 186 millioner fat på samme tid ett år tidligere. Aksjen er opp 4,2 prosent til 645 kroner ved lunsj.

Oljeprisen

Ved lunsjtider på børsen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 71,39 dollar, en oppgang på 1,3 prosent. Brent-oljen med levering i mai omsettes for 71,28 dollar, opp 1,0 prosent.

Equinor stiger 1,6 prosent til 261,15 kroner. Morgan Stanley nedjusterer nå sitt kursmål på aksjen fra 340 til 310 kroner, men gjentar kjøpsanbefalingen.

Aker BP er opp 1,4 prosent til 233,10 kroner, mens Vår Energi klatrer 1,7 prosent til 31,76 kroner.

Vår Energi og Equinor melder nå at produksjonen fra det Equinor-opererte Halten Øst-feltet i Norskehavet er startet opp til planlagt tid og kost.