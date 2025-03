Skylder på Trump-politikk: Enda en nedjustering

RBC Capital Markets kutter kursmålet for S&P 500-indeksen og blir med det tredje meglerhus til å gjøre dette, melder MarketWatch.

Nylig har også Goldman Sachs og Yardeni Research senket kursmålene for S&P 500.

RBCs nedjustering går fra 6.200 til 6.000 poeng. Dette er hvor de tror indeksen vil ligge ved utgangen av året.

S&P 500-indeksen endte fredag på 5.638,94, etter en oppgang på drøyt 2 prosent. Så langt i år er indeksen imidlertid ned rundt 4 prosent.

Goldman Sachs har på sin side senket kursmålet for S&P 500 fra 6.500 til 6.200.

Tregere vekst

I en analyse begrunner RBC nedjusteringen med inflasjonsnivået og tregere BNP-vekst, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Meglerhuset reduserer også inntjeningsestimatene for selskapene på S&P 500-indeksen fra 271 til 264 dollar, som følge av svakere vekstprognoser, sterk amerikansk dollar og selskapenes forsiktighet med marginene.

«Vi har også fjernet den beskjeden marginekspansjonen vi hadde spådd. Dette er et grep vi mener er forsvarlig da vi mistenker at det vil være vanskelig for ledelsene å planlegge rundt den nye handelspolitikken,» skriver RBC, ifølge nyhetsbyrået.