I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Jeppe Baardseth at meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på Endúr og oppjusterer kursmålet til 105 kroner, opp fra 85 kroner. Aksjen ble omsatt for 72,90 kroner før børsåpning.

Oppjusteringen skyldes ifølge analysen selskapets nylige oppkjøp av VAQ og Totalbetong Group, som har nær doblet inntektene og mer enn doblet ordrereserven.

Baardseth forventer at Endúr vil oppleve betydelig resultatvekst i 2025 og 2026, med et justert driftsresultat som øker fra 165 millioner kroner i 2024 til om lag 370 millioner kroner i 2026, drevet av vekst i alle segmenter. Økt forsvarsbudsjett gir ytterligere støtte, spesielt for Repstad, som allerede har sikret forsvarskontrakter i Nord-Norge, skriver Baardseth.

Til tross for en positiv utvikling har aksjekursen falt med om lag 10 prosent den siste måneden, noe som kan representere en mulighet for investorer, trekker han videre frem.

En endelig investeringsbeslutning for Sævareid-prosjektet forventes før påske, noe som kan øke ordrereserven med 600 millioner kroner og redusere risikoen i estimatene for 2025 og 2026.