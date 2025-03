Intel opp, Tesla ned

De fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var noe opp mandag ettermiddag. AstraZeneca fikk likevel et kursfall på nesten 1 prosent, etter å ha avtalt å kjøpe EsoBiotec for 1 milliard dollar. Sistnevnte ble startet for fem år siden og har blant annet utviklet en celleterapi mot kreft.

På London-børsen fikk flere dagligvarekjeder juling, etter at Asda lovte å ta markedsandeler ved å kutte sine priser. Analytikerne tror grepet vil føre til en priskrig. Markedslederen Tesco var ned med nesten 4 prosent, mens fallet for rivalene Sainsbury's og Marks & Spencer's ble på 1-2 prosent.

Thyssenkrupp-kursen bykset derimot med mer enn 5 prosent. Det tyske industrikonglomeratet bekreftet at Marine Systems-divisjonen, som blant annet bygger krigsskip, skal skilles ut. De nye aksjene skal noteres på Frankfurt-børsen, og børsverdien kan bli opptil 2,3 milliarder euro.

I USA steg Intel med nesten 7 prosent. Den nye toppsjefen, Lip-Bu Tan, planlegger visst nok å ta kraftige grep for å få fart på den slitne halvlederprodusenten. Det snakkes blant annet om å redusere antallet mellomledere, effektivisere produksjonen og utvikle nye AI-relaterte brikker. Aksjen har nå steget i fire handelsdager på rad.

Samtidig fortsatte nedturen for Tesla. Musk-aksjen var ved halv fem-tiden ned med ytterligere 5 prosent, noe som innebærer at tapet hittil i år utgjør 38 prosent. Meglerhuset Mizuho senket mandag sitt kursmål fra 515 dollar til 430 dollar, som følge av at omsetningen ventes å bli langt lavere enn konsensusestimatene. I Tyskland, Europas største elbilmarked, spås et salgsfall på hele 76 prosent. Mizuhos kursmål ligger likevel nesten 200 dollar over dagens nivå.

For øvrig nedjusterte OECD sine anslag for BNP-utviklingen i USA og globalt. Høyere tollavgifter, politisk usikkerhet og økt fare for krig innebærer at verdensøkonomiens vekst ventes å avta fra 3,2 prosent i 2024 til 3,1 prosent i år og 3,0 prosent i 2026.