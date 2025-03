Noen timer før handelen avsluttes på New York-børsen handles samtlige indekser i grønt med Nasdaq-indeksen opp 0,2 prosent, Dow Jones er opp 0,9 prosent etter en treg start på dagen. S&P 500 handles opp 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 21,92.

Selv om indeksene har snudd fra rødt til grønt er ikke dette tilfellet for Tesla-aksjen som fortsretter den dystre utviklingen på børs så langt i år med nedgang på 5,1 prosent til 237,43 dollar aksjen

Nye tall viser at detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis i februar. Eks. kjøretøysalg var oppgangen på 0,3 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,6 prosent hensyntatt kjøretøy og 0,4 prosent eks. kjøretøysalg.

Ny rentedom

Onsdag kveld norsk tid kommer Feds nye rentebeslutning. DNB Markets forventer at renten vil holdes i ro denne gang, og understreker at spenningen knytter seg til nye inflasjons- og renteprognoser. Seniorøkonom Knut A. Magnussen tror inflasjonsforventningene kan bli noe hevet, men at dot-chartet fortsatt vil vise to rentekutt i 2025.

– Vi forventer ingen endringer eller overraskelser på onsdagens rentemøte i USA. Det blir nok en relativt rolig makrouke, såfremt det ikke skjer noe på det politiske planet, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

Høyeste målingen siden 1993

Fredag offentliggjorde University of Michigan tall som viste at husholdningene venter en inflasjon på 3,9 prosent om fem år, noe som er den høyeste målingen siden 1993.

«Forventningene steg altså ikke like mye under inflasjonssjokket som startet i 2022, som de har gjort nå. Årsaken er antakelig forventede effekter av økt toll. Ikke så overraskende etter alle toll-utspillene fra president Trump i det siste», skriver DNB Markets i en rapport.