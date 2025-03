– Om man ser på selskapets utbytte, som mange mener man får “billig” i denne aksjen, kan Telenors evne til å dekke dette med fri kontantstrøm de neste to årene være avhengig av relativt “low-quality” (med andre ord “ikke gjentagende”) medvinder. Her snakker vi om videresalg av fordringer – en form for gjeldsfinansiering i vår bok – og positivt bidrag til kontantstrømmen fra mindre betalt skatt på grunn av fremførbare underskudd.

– Selskapets evne til å dekke forventet utbytte er også avhengig av godt utbytte og kontantstrøm fra Telenors asiatiske eiendeler, som True, CelcomDigi, Grameenphone og Telenor Pakistan. Vår analyse tilsier at dette blir en større del av de neste to årenes kontantstrøm enn det konsensus gjør. Selv om god kontantstrøm fra Asia isolert sett er positivt, mener vi at dette allerede er mer enn godt nok reflektert i Telenor-aksjen gjennom markedsverdien av selskapets eierskap i True og CelcomDigi. Begge selskapene handles til betydelig høyere multipler enn sammenlignbare selskaper i Asia og andre fremvoksende markeder, til tross for medfølgende risikoelementer.

– Justerer man Telenor for bidrag til markedsverdi og kontantstrøm fra Asia, handles Telenor i korte trekk til en utbytte-yield som ikke ser særlig attraktiv ut relativt til sine nordiske peers.

Kjøp!

Analytiker Markus Heiberg i SEB har en kjøpsanbefaling på Telenor med kursmål 165.

Markus Heiberg, SEB Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har kjøpsanbefaling på Telenor, da vi fortsatt mener det er oppside i at ny ledelse mest sannsynlig vil fortsette krystalliseringen av både operasjonelt potensial i Norden og finansielle verdier i Asia også etter 2025, som dagens finansielle mål gjelder for.

– Utbyttet tror vi vil fortsette å vokse årlig fra dagens ~7 prosent yield, som er høyere enn snittet for nordiske peers. Underliggende kontantstrøm og inntjening er betydelig over utbyttet, ettersom rapporterte tall ikke fullt ut tar høyde for kontantstrømmen Telenor skaper i sine asiatiske, børsnoterte eierandeler.

– Norden ser ut til å være i en positiv syklus for telekom, da det ennå er oppside i operasjonell effektivisering samtidig som priskonkurransen fremstår rasjonell etter at flere år med høye investeringer i fiber og 5G toppet ut i 2024. Spørsmålet er da om bildet er “as good as it gets” – spesielt i lys av at ny ledelse også skal sette agenda mot 2028 senere i år. Men vi tror, som nevnt, at fokus vil være på utbyttet, og at ledelsen ser tilstrekkelig oppside i interne initiativer, slik som kostnadsprogrammer og tjenester knyttet til datasikkerhet og IoT.

– Større strukturelle endringer ser vi først og fremst fra nedsalg i Asia og/eller konsolidering i Norden. For sistnevnte kreves en ny retning fra konkurransemyndighetene i EU, men økt søkelys på sikkerhet og effektivisering har økt sannsynligheten for at det går mot tre (fra fire) operatører i Sverige og Danmark. Transaksjoner i både Asia og Norden tror vi fortsatt vil være betydelige triggere for aksjen og bidrar til at risk/reward er positiv til tross for sterk kursutvikling så langt i år.