Jens Ulltveit-Moe gikk glipp av 30 milliarder kroner i Kongsberg Gruppen. Investoren solgte seg ut for 19,50 kroner pr. aksje, og siden har aksjen steget 8.500 prosent, til 1.675 kroner.

Ulltveit-Moe sier selv det er irriterende, men legger til at Kongsberg Gruppen gjorde det ganske dårlig de neste fem årene etter at han solgte seg ut. Som var i 2003. Det var ikke et veldrevet selskap den gang, sier han.

Reitan-familen har funnet gull i Norbit. I fjor tjente de 241 millioner kroner på investeringen i det Trondheim-baserte teknologiselskapet, og så langt i år har Norbit-aksjene steget med nye 150 millioner kroner i verdi.

Dermed har Reitan-familien tjent over 570 millioner kroner på Norbit-oppgangen bare siden 2023, når utbytter inkluderes. I dag har familien Norbit-aksjer for rundt 740 millioner.

Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre, vil lage en egen kommisjon som viser politikerne hvor det kan kuttes – slik Elon Musk gjør i USA.

Hun sier den offentlige pengebruken er i ferd med å ese såpass mye ut at hun er bekymret for hvordan regnestykket i Norge skal gå opp til slutt. – På et eller annet tidspunkt er vi nødt til å se oss selv i speilet. Tiden er definitivt inne for det nå, sier Molberg.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens heving av taket på lederlønninger i staten. Nå blir det lønnsbonanza for embedsmenn, sier tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som i januar satte ned foten for å øke taket.

Det er bra at Støre-regjeringen tør der Vedum var feig. Kall det ikke en bonanza, men et lite skritt for å beholde de gode hodene hos staten, skriver Hegnar.

