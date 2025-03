Børsopptur i Tokyo og Hongkong

Det er bred oppgang på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 1,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,39 prosent.

Investorene følger nøye med når Bank of Japan i dag starter sitt todagerlange pengepolitiske møte. Sentralbanken er ifølge CNBC ventet å holde renten stabil på 0,5 prosent.

Bank of Japans møte sammenfaller med møtet i den amerikanske sentralbanken, hvor det også er forventet at renten holdes uendret.

I tillegg har Warren Buffets Berkshire Hathaway ifølge Bloomberg News økt sin eksponering i Japan, noe som gir signaler om langsiktige utsikter for vekst.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,08 prosent, og CSI 300 styrkes 0,23 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 1,98 prosent, mye takket være solid oppgang for teknologisektoren.

Elbil-selskapet BYD stiger 1,20 prosent etter at de i tirsdag lanserte et nytt ladesystem for elbiler.

I Sør-Korea faller Kospi 0,04 prosent. Nifty 50 i India klatrer 1,14 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,08 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,98 prosent.