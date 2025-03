Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,0, 0,8] prosent.

Asia

Det er bred oppgang på de asiatiske børsene tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 1,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,39 prosent.

Investorene følger nøye med når Bank of Japan i dag starter sitt todagerlange pengepolitiske møte. Sentralbanken er ifølge CNBC ventet å holde renten stabil på 0,5 prosent.

Bank of Japans møte sammenfaller med møtet i den amerikanske sentralbanken, hvor det også er forventet at renten holdes uendret.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,08 prosent, og CSI 300 styrkes 0,23 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 1,98 prosent, mye takket være solid oppgang for teknologisektoren.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er mandag morgen opp 0,59 prosent til 71,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,56 prosent til 67,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Ved børsens stengetid i New York står samtlige av de toneangivende indeksene i grønt med Nasdaq-indeksen opp 0,3 prosent til 17.808,66 poeng, Dow Jones leder an med en oppgang på 0,9 prosent til 41.841,70 poeng etter en treg start på dagen. S&P 500 avslutter dagen med en oppgang på 0,6 prosent til 5.675,14 poeng.

Onsdag kveld norsk tid kommer Feds nye rentebeslutning. DNB Markets forventer at renten vil holdes i ro denne gang, og understreker at spenningen knytter seg til nye inflasjons- og renteprognoser. Seniorøkonom Knut A. Magnussen tror inflasjonsforventningene kan bli noe hevet, men at dot-chartet fortsatt vil vise to rentekutt i 2025.

– Vi forventer ingen endringer eller overraskelser på onsdagens rentemøte i USA. Det blir nok en relativt rolig makrouke, såfremt det ikke skjer noe på det politiske planet, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 1,3 prosent til 1.523,81 poeng mandag. Det slår rekorden 30. januar på 1.522,22 poeng.

Største eier i Höegh Autoliners , familieeide Leif Höegh & Co (LHC), har kjøpt 1 million aksjer i bilfraktrederiet etter et kursfall på 25 prosent i år. Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 79,86 kroner, og LHC sitter etter transaksjonen på 68,75 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 36,04 prosent. Ved stengetid endte aksjen opp 4,9 prosent til 83,50 kroner.

Kongsberg Gruppen steg 1,4 prosent til 1.674 kroner pr. aksje, og slo med det rekorden som ble satt på fredag, da aksjen endte på 1.651 kroner. Forsvarskjempen har så langt i år steget over 30 prosent.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: