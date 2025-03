Verdens største hedgefond, ifølge Pensions & Investments, Bridgewater Associates, har levert svært gode resultater så langt i år, til tross for et par skuffende år. Fondet ble grunnlagt av legendariske Ray Dalio i 1975, og i 2023 var det verdens fjerde mest profitable hedgefond målt i dollar, ifølge The Hedge Fund Journal.

Så langt i år er Bridgewater Associates’ flaggskip-hedgefond opp 11,3 prosent frem til forrige uke, og har kapitalisert godt på markedsbevegelser etter utspillene til president Trump, skriver Bloomberg.

Avkastningen i Bridgewaters Pure Alpha II-fond, som investerer i aksjer, obligasjoner, valuta og råvarer, steg også i første halvdel av mars, ifølge en kilde med kjennskap til resultatene. I samme periode falt S&P 500 med 5,3 prosent, mens alle G7-valutaene styrket seg mot dollaren.

Hentet ny sjef

Bridgewater tjente penger mens flere andre makrofond gikk med tap. Brevan Howard Asset Managements Master Fund på 11,7 milliarder dollar falt 1 prosent i første uke av mars, og årets nedgang er nå på 5,4 prosent. DE Shaw & Co.s Oculus-fond, som hovedsakelig trader makro, sank 4,4 prosent frem til 7. mars.

I fjor leverte Bridgewaters hovedfond en avkastning på 11,3 prosent – det beste resultatet siden 2018. Likevel havnet fondet bak de største konkurrentene innen makro.

I 2023 ble Nir Bar Dea utnevnt til adm. direktør i Bridgewater, og han har innført tiltak for å øke avkastningen, inkludert å sette tak på størrelsen på selskapets hovedfond og øke fokuset på kunstig intelligens, ifølge Bloomberg.