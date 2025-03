Norges Banks hovedstyre har besluttet å fornye Nicolai Tangens åremål som daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), på folkemunne kalt Oljefondet.

– Nicolai Tangen er en erfaren leder med dyp innsikt i internasjonal kapitalforvaltning. Han har vist god gjennomføringskraft og oppnådd gode resultater som leder av NBIM gjennom fire og et halvt år. Hovedstyret mener Tangen er riktig person til å lede NBIM også i årene fremover. Vi er glade for at han har takket ja til et nytt åremål, sier hovedstyrets leder Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Det nye åremålet vil gjelde i fem år fra 1. september 2025.

– Å jobbe med å skape verdier for fellesskapet er det mest givende jeg noensinne har gjort. Jeg er derfor svært glad for å ha fått fornyet tillit, og for å kunne se frem til flere nye år sammen med mine dyktige kolleger, sier Nicolai Tangen.

Kontroverser

Tangen startet det London-baserte hedgefondet AKO Capital i 2005. Fondet hadde over 17 milliarder dollar under forvaltning. Da Tangen ble ny oljefondssjef tilbake i 2020 valgte han, etter stort politisk press, å overføre eierskapet i fondet til stiftelsen Ako Foundation.

I 2020 ble det stor ståhei rundt ansettelsen. Få måneder før brukte Tangen flere millioner på en spektakulær USA-tur. Den norske regjeringsadvokaten og daværende oljefond-sjef Yngve Slyngstad var blant deltagerne, skrev VG.



«Nicolai Tangen er utnevnt av Norges Banks hovedstyre med bakgrunn i at han har bygget opp et av Europas ledende investeringsselskaper og kan vise til svært gode resultater som internasjonal kapitalforvalter», svarte Norges Bank.

I ansettelsesprosessen i 2020 fikk Norges Bank bistand fra rekrutteringsbyrået Russell Reynolds.