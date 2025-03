Oslo Børs er i grønt territorium tirsdag. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.533,24, en oppgang på 0,6 prosent.

Børsen stengte mandag på 1.533,44, som er høyeste sluttkurs noensinne. På det høyeste har den i dag vært oppe i 1.539,35, som er ny all-time high intradag.

Brent-oljen med mai-levering er mandag morgen opp 1,3 prosent til 71,98 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 68,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Den europeiske gassprisen (Dutch TTF) er ned 0,6 prosent til 40,95 euro pr. megawattime.

Equinor klatrer 0,5 prosent til 262,30 kroner, mens Aker BP er opp med hele 3,1 prosent til 241,20 kroner. Vår Energi styrkes 1,2 prosent til 32,14 kroner. Seismikkselskapet TGS løftes også. Aksjen er opp over 5 prosent til 104,00 kroner.

Investor Eigil Stray Spetalen har brukt to år på å selge seg ut av gassprodusenten BlueNord. Tirsdag stiger aksjen 5,1 prosent til 682,00 kroner.

Bevegelser

Nordea nedgraderer nå Kongsberg Gruppen fra kjøp til hold. Mandag endte aksjen på 1.674,00 kroner, som er tidenes høyeste sluttnotering. Tirsdag faller aksjen 4,0 prosent til 1.607,00 kroner.

De andre forsvarsrelaterte aksjene, Kitron og Norbit, stiger imidlertid begge over 2 prosent.

Reitan-familiens Reitan Kapital er tredje største eier i sistnevnte, og har tjent gode penger etter at de i 2019 gikk inn i teknologiselskapet.

– Alle de faktorene vi først så i Norbit er fortsatt til stede: En solid track record , god ledelse, markedsledende teknologi og moderne fabrikker. I tillegg leverer de produkter som er blitt mer etterspurt i en periode med geopolitisk spenning, sa investeringsdirektør Håkon Kavli til Finansavisen.

EAM Solar opplyser at dagens høring i straffesaken i Høyesterett er utsatt til 17. juni. Aksjen, som i stor grad har vært drevet av forventninger til rettssaken, har steget kraftig i forkant av den opprinnelige rettsdatoen 18. mars. Etter meldingen stuper aksjen nå 36,5 prosent til 0,43 kroner.

XXL stiger 24 prosent til 13,58 kroner. Etter den nylige emisjonen har storeier Frasers Group krysset grensen for tilbudsplikt i selskapet.

Nordic Semiconductor stiger 2,4 prosent til 133,85 kroner. ABG Sundal Collier gjentar nå sin kjøpsanbefaling på aksjen, og jekker samtidig opp kursmålet fra 160 til 165 kroner.

Nel har gått som en kule etter det ble kjent at Samsung kom inn på eiersiden. – Dette er ikke en revolusjon, sier SEB-analytiker Anders Rosenlund, som stusser over den kraftige kursoppgangen. Han mener prisingen fortsatt er for høy og gjentar salgsanbefalingen. Aksjen er opp drøyt 2 prosent tirsdag til 3,26 kroner.