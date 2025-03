– Nå lader Tyskland en finanspolitisk bazooka

Russlands aggresjon, og USAs manglende vilje til å garantere fred i Europa, tvinger EU-landene til å ruste opp for enorme summer.

«Et viktig hinder for lanseringen av en tysk finanspolitisk bazooka passeres sannsynligvis i dag, når Bundestag møtes til en ekstraordinær sesjon. Målet er en endring i den grunnlovfestede finanspolitiske handlingsregelen («gjeldsbremsen»), som gir rom for et kraftig løft i forsvarsutgifter og vekstfremmende investeringer», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i tirsdagens rapport fra DNB Markets.

Et viktig moment er at forsvarsutgiftene skal få unntak fra kravet om å holde statlige budsjettunderskudd under 0,35 prosent av BNP.

– En enorm snuoperasjon for Tyskland

– Det er snakk om voldsomme summer, og det er derfor jeg bruker ordet bazooka. Det vi ser nå er en enorm snuoperasjon for Tyskland, ikke minst innen forsvarssektoren. Nå har Tyskland virkelig fått fart på seg etter de oppsiktsvekkende uttalelsene fra Trump-administrasjonen. J. D. Vance har også bidratt til oppvåkningen i Europa, sier Kjersti Haugland til Finansavisen.

Ifølge DNB Markets kom den påtroppende regjeringen, med kristendemokratene og sosialdemokratene, til enighet med De Grønne om tiltakene forrige helg. Et hinder gjenstår, og det er at endringen må godkjennes i Bundesrat, der de seksten delstatene er representert.

– Mest sannsynlig blir dette vedtatt. Tyskland går nå i bresjen for å løfte forsvarsutgiftene i EU, selv om det går på bekostning av budsjettunderskuddene, sier Haugland til Finansavisen.