Nedturen fortsetter for Tesla

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,8 prosent, Dow Jones er ned 0,2 prosent mens S&P 500 faller 0,5 prosent.

Oppdatert klokken 14.55: Etter 25 minutters handel har Nasdaq falt 1,8 prosent, S&P 500 er ned 1,0 prosent mens Dow Jones har falt 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,3 prosent til 21,59.

Tesla

Mandag falt Tesla-aksjen nesten fem prosent, og kort tid etter at tirsdagens handel tok til faller aksjen ytterligere 5,9 prosent.

Short-selgere har tjent store summer etter at Elon Musks Tesla har falt kraftig i markedsverdi. Siden toppnoteringen 17. desember har investorer som satser på kursfall, sikret seg papirgevinster på 16,2 milliarder dollar, eller rundt 171 milliarder kroner, ifølge data fra S3 Partners, skriver Financial Times.

Europa

Russlands aggresjon, og USAs manglende vilje til å garantere fred i Europa, tvinger EU-landene til å ruste opp for enorme summer.

– Det vi ser nå er en enorm snuoperasjon for Tyskland, ikke minst innen forsvarssektoren. Nå har Tyskland virkelig fått fart på seg etter de oppsiktsvekkende uttalelsene fra Trump-administrasjonen. J. D. Vance har også bidratt til oppvåkningen i Europa, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Finansavisen.

Mandagens makro

«Gårsdagens detaljomsetningsstatistikk ble fulgt med spenning etter at fire måneder med solid vekst ble avløst av et uventet stort fall i januar. Var dette et tegn på shoppestopp blant nervøse amerikanere, eller et mer tilfeldig utslag i en måned preget av skogbranner, svært lave temperaturer og uvanlig gjenstridige influensautbrudd? Tallslippet indikerer at det fortsatt er futt i forbrukerne», skriver DNB Markets i en oppdatering.