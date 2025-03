Våpen og gull til topps

Europas Stoxx 600-indeks var tirsdag ettermiddag opp med 0,4 prosent, mens tyske Dax la på seg 0,7 prosent. Våpenaksjer steg særlig mye, etter at Tysklands myndigheter vedtok å gi finanspolitisk disiplin fanden i vold, ta opp en masse gjeld og sprøyte flere hundre milliarder euro inn i forsvarsbransjen. Krigsskipprodusenten Thyssenkrupp var den største vinneren, med en kursoppgang på 11 prosent, mens Rheinmetall ble 4 prosent mer verdt. Sistnevnte er blant annet kjent for stridsvognen Leopard 2.

I USA pekte børspilene derimot nedover, og ved halv fem-tiden hadde S&P 500 og Nasdaq svekket seg med henholdsvis 1,1 og 1,7 prosent. Alphabet var blant taperne, med et kursfall på godt over 3 prosent. Datterselskapet Google har avtalt å kjøpe Wiz, et oppstartsfirma som lager sikkerhetssystemer for skyplattformer, for 32 milliarder dollar. Oppkjøpet blir Alphabets hittil største, og beløpet skal betales i kontanter.

Også en rekke konsumorienterte aksjer gjorde det elendig, som følge av vedvarende usikkerhet rundt USAs økonomiske utvikling. Optimismen rundt Trumps planlagte skattelettelser, deregulering og effektivisering av offentlig sektor er tilsynelatende blitt erstattet med frykt for økt arbeidsledighet, høyere priser, redusert eksport og ytterligere børsfall. Cruiseaksjene Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line og Carnival tapte 4-7 prosent. For restaurantkjeden Chipotle Mexican Grill, nettreisebyrået Booking samt flyselskapene United Airlines og Delta Air Lines ble nedturen på 3-4 prosent.

En del oljeprodusenter trosset derimot børsfallet, etter at Brentprisen igjen karret seg over 71 dollar fatet. Blant de store selskapene var Coterra Energy, Marathon Petroleum, Valero Energy og Chevron 1-3 prosent høyere.

For øvrig klatret gullprisen til rekordhøye 3040 dollar per unse i spotmarkedet, noe som er 40 prosent mer enn for et år siden. Oppturen har også hevet gullgruveaksjer. De to største aktørene, Newmont og Barrick Gold, fikk kursløft på rundt 1 prosent tirsdag, mens oppturen hittil i år utgjør henholdsvis 25 og 22 prosent.