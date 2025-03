Tesla i revers – drar Wall Street med seg

Wall Street opplevde et nytt tilbakeslag tirsdag da investorer solgte seg ned etter en kort opptur.

Nasdaq-indeksen er ned 1,66 prosent, Dow Jones falt 0,64 prosent, mens S&P 500 er ned 1,06 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er ned 4,28 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 5,22 prosent til 21,57.

Teknologisektoren i hardt uvær

Nvidia falt tirsdag 3,43 prosent, til tross for at administrerende direktør Jensen Huang kunngjorde på en konferanse at selskapet skal utvikle skreddersydde AI-systemer for å optimalisere produksjonen hos bilprodusenten General Motors.

Tesla opplevde også en tung dag, med et fall på 5,34 prosent. Nedgangen kom etter at RBC Capital Markets senket kursmålet på aksjen, og pekte på økende konkurranse i elbilmarkedet som en sentral utfordring.

Resten av «Magnificent Seven» hadde heller ikke en god dag på børsen:

Meta er ned 3,73 prosent

Alphabet falt 2,34 prosent

Microsoft falt 1,33 prosent

Apple er ned 0,61 prosent

Amazon falt 1,49 prosent

Sentralbanken i fokus

Investorene retter nå blikket mot Federal Reserve, som startet sitt to dager lange rentemøte tirsdag. Markedet venter spent på onsdagens rentebeslutning og pressekonferansen med Fed-sjef Jerome Powell, hvor signaler om fremtidig pengepolitikk kan påvirke markedsutviklingen.

Med usikkerhet rundt inflasjon og økonomisk vekst vil sentralbankens uttalelser bli avgjørende for om markedene kan stabilisere seg etter de siste ukers turbulens.

Foreløpig priser markedet inn en 99 prosents sannsynlighet for en bestemt rentesats, noe som tyder på at de fleste aktører allerede har posisjonert seg i forkant av beslutningen.