Aksjer i Asia steg for fjerde dag på rad, i kontrast til USA, hvor nedgangen fortsatte, skriver Bloomberg. Nasdaq-indeksen er ned 9,4 prosent hittil i år, mens den brede S&P 500-indeksen har falt 4,5 prosent. En undersøkelse fra Bank of America viser at investorer har gjort den største nedskaleringen noensinne i sine allokeringer til amerikanske aksjer.

Usikkerhet rundt president Donald Trumps økonomiske politikk, spesielt handel og tollsatser, har skapt frykt for en resesjon. Tradere venter nå spent på Federal Reserves rentebeslutning senere onsdag for mer klarhet.

Samtidig ser investorer etter muligheter andre steder, og aksjemarkedene i Kina og Japan har steget de siste ukene.



I Japan valgte Bank of Japan (BOJ) å holde renten uendret.

Nikkei stiger 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,6 prosent. I tillegg steg gullprisen til en ny rekord på 3.044 dollar pr. unse.

«BOJ ser nå ut til å ta eksterne usikkerhetsmomenter, inkludert tollrisiko, med i beslutningsgrunnlaget. Dette kan redusere den haukete tilnærmingen,» sa Charu Chanana, sjefstrateg i Saxo Markets.

I Kina går Shanghai Composite frem marginale 0,04 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,8 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,5 prosent.