Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Mange styremedlemmer i statsdominerte selskaper eier ikke aksjer i det hele tatt, og de som eier, eier lite . Investor Jan Petter Sissener mener det eies for få aksjer i norske styrer, spesielt der staten er storeier.

Han tror grunnen er manglende incentiver. Han sier man ofte oppnevnes som statens representant i statsdominerte selskaper, og ikke nødvendigvis med «skin in the game».

Den finske pokerspilleren Pauli Äyräs innkasserer 200 millioner kroner på et veddemål i Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Carbon Capture.

Han er blant dem som har satset tungt på at Røkke ville vise seg fra en aksjonærvennlig side i karbonfangstselskapet, som har sittet på mye kontanter. Denne måneden ble det bestemt at Røkke ikke tar pengene selv, men at de deles ut i utbytter til aksjonærene.

Oljefondet går glipp av børsfesten i europeiske forsvarsaksjer, som har gått til himmels på forventninger om storstilt opprustning i Europa. Sammenlignet med hva Oljefondet eier i europeiske aksjer i snitt, har det en klar undervekt i de såkalte «The War Seven»-aksjene.

Totalt har Oljefondet verdier for 32 milliarder kroner i fem av selskapene. Kongsberg Gruppen er utelukket fordi Oljefondet ikke investerer på Oslo Børs. Britiske BAE Systems er utelukket av etiske hensyn.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det er lett å finne argumenter for å ta eksponeringen i aksjemarkedet ned. Utvides krigen mellom Russland og Ukraina, blir det enda mer usikkerhet, og Kongsberg Gruppen kan ikke alene holde Oslo Børs oppe.

Kronekursen stiger hver dag nå, og norsk konkurransekraft går litt ned. Litt svakere shippingmarkeder, litt lavere vekst, en fallende oljepris, litt høyere ledighet og kanskje streik på grunn av lønnsoppgjøret. For oss blir det da vanskelig å si løp og kjøp, skriver Hegnar.

