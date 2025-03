Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at etter to gode dager for amerikanske aksjer, pekte pilene igjen nedover på Wall Street. I resten av verden, derimot – ikke minst i Europa – steg de fleste indeksene videre.

«S&P 500 Volatility Index (VIX-indeksen), ofte kalt fryktindeksen, har for øvrig kommet ned på mer normale nivåer (21,7) etter å ha steget til over 25 poeng tidligere i måneden. Mange følger VIX-indeksen tettere enn andre, spesielt de mer erfarne investorene», påpeker analytikeren.

Asia

Aksjer i Asia steg for fjerde dag på rad, i kontrast til USA, hvor nedgangen fortsatte, skriver Bloomberg. Usikkerhet rundt president Donald Trumps økonomiske politikk, spesielt handel og tollsatser, har skapt frykt for en resesjon. Tradere venter nå spent på Federal Reserves rentebeslutning senere onsdag for mer klarhet.

Samtidig ser investorer etter muligheter andre steder, og aksjemarkedene i Kina og Japan har steget de siste ukene.

I Japan valgte Bank of Japan (BOJ) å holde renten uendret. Nikkei stiger 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,6 prosent.

I Kina går Shanghai Composite frem marginale 0,04 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,8 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er onsdag morgen ned 0,44 prosent til 70,25 dollar fatet, mens WTI-oljen er uendret på 66,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,19 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Wall Street opplevde et nytt tilbakeslag tirsdag da investorer solgte seg ned etter en kort opptur. Nasdaq-indeksen er ned 1,66 prosent, Dow Jones falt 0,64 prosent, mens S&P 500 er ned 1,06 prosent.

Nvidia falt tirsdag 3,43 prosent, til tross for at administrerende direktør Jensen Huang kunngjorde på en konferanse at selskapet skal utvikle skreddersydde AI-systemer for å optimalisere produksjonen hos bilprodusenten General Motors. Aksjen endte ned x prosent etter handelsdagen.

Tesla opplevde også en tung dag, med et fall på 5,34 prosent. Nedgangen kom etter at RBC Capital Markets senket kursmålet på aksjen, og pekte på økende konkurranse i elbilmarkedet som en sentral utfordring.

Investorene retter nå blikket mot Federal Reserve, som startet sitt to dager lange rentemøte tirsdag. Foreløpig priser markedet inn en 99 prosents sannsynlighet for at renten ikke endres.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Børsen stengte mandag på 1.523,81, som var høyeste sluttkurs noensinne. Tirsdag steg Oslo Børs ytterligere, og ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.532,87 – en oppgang på 0,6 prosent.

Kongsberg Gruppen falt 4,1 prosent til 1.606,00 kroner etter en oppdatering fra Nordea. Meglerhuset har nedgradert aksjen fra kjøp til hold.

XXL gikk hele 26,9 prosent til 13,90 kroner. Etter den nylige emisjonen har storeier Frasers Group krysset grensen for tilbudsplikt i selskapet.